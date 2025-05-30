Животът е хубав със смарт решения от LG – сервизно турне с фокус върху енергийната ефективност

LG Electronics обявява третото издание на своето годишно Сервизно турне, което тази година ще премине през три нови града – Благоевград (31 май – 1 юни), Шумен (7 – 8 юни) и Русе (14 – 15 юни) – под мотото „Животът е хубав със смарт решения от LG“. След като през последните две години стотици посетители се възползваха от безплатен ремонт на LG уреди и имаха възможност да се запознаят с иновативните продукти на кампанията, турнето тази година ще предложи още по-богата програма и нови, значими за обществото активности.

В отговор на глобалната нужда от устойчиви решения и по-добра информираност за тях, тазгодишното издание поставя енергийната ефективност в центъра на събитията. Посетителите ще научат как смарт технологиите на LG могат не само да улеснят ежедневието, но и да намалят разходите за енергия и да подпомогнат грижата за околната среда. За целта, експертите на LG ще проведат на място образователни уъркшопи и ще осигурят образователни информационни материали с практични съвети за по-ефективно използване на домакинските уреди.

На място специалисти от LG ще бъдат на разположение, за да предоставят експертна информация и персонализирани консултации на всеки посетител. Те ще отговарят на въпроси, ще съдействат при избора на най-подходящите уреди за домакинството и ще демонстрират как умните технологии на LG могат да допринесат за по-ефективно, икономично и удобно ежедневие. Чрез представените продукти гостите ще могат лично да се убедят в качеството, надеждността и иновативния подход на LG в създаването на решения, които не само улесняват живота, но и се грижат за околната среда и енергийната ефективност.

Както и в предходните издания, посетителите ще могат да регистрират своите LG уреди – хладилници, перални, сушилни машини и съдомиялни, закупени след 1 януари 2018 г. от официален дистрибутор на територията на страната, както и телевизори, аудио-видео системи и монитори, закупени след 1 януари 2020 г. от официален дистрибутор на територията на страната – за безплатен ремонт, дори ако гаранцията им е изтекла. Специализиран екип от техници ще консултира посетителите на място и ще съдейства с регистрацията на уреда.

За най-малките посетители е предвидено специално кътче със забавен макси образователен пъзел, свързан с енергийна ефективност, докато възрастните се забавляват с интерактивна игра на иновативния LG CreateBoard, която демонстрира по увлекателен начин как всяко действие може да има голямо значение за природата и домакинството.

В рамките на турнето LG стартира и специална инициатива за местните училища. Във всеки от трите града компанията ще предостави материали за образователни сесии за енергийна ефективност за учениците, насърчавайки ги да бъдат посланици на отговорното потребление. В края на сесиите, всички ученици ще имат възможност да участват в предизвикателство с награда и да спечелят за своето училище интерактивна дъска LG CreateBoard – дигитален дисплей, предназначен за класните стаи, който предлага безупречна колаборация със съвместими дигитални образователни приложения.

„За нас тази кампания е повече от представяне на технологии. Това е нашият начин да бъдем близо до хората, да им помогнем да взимат по-информирани решения и да бъдат част от по-устойчивото бъдеще. Радваме се, че тази година можем да предложим повече от всякога – не само смарт уреди, но и смарт поведение.“ – споделя Бенджамин Сонг, Сервизен Директор за Централна и Източна Европа.

Открийте щанда на LG на 31 май и 1 юни в Благоевград на Площад „Георги Измирлиев“ пред Операта; на 7 и 8 юни в Шумен на Площад „България“ 1 и на 14 и 15 юни в Русе на ул.“Александровска“ 57.

Повече информация за кампанията и точните локации може да откриете на:

https://www.lg.com/bg/servizno-turne.