Студентството на УниБИТ се възмути от ''подигравките'' за паметника на Стоян Денчев

В събота вечерта на редакционната поща на OFFNews пристигна e-mail от Георги Николов - председател на Студентския съвет на Университета по библиотекознание и информационни технологии.
Писмото на Николов е провокирано от публикацията "Проф. Стоян Денчев от УниБИТ откри паметник на себе си".
"В тази връзка изпращам нашата официална позиция и настоявам тя да бъде публикувана в пълен обем като отговор на посочения материал" - любезно пише Николов.
Въпреки че в нито една наша публикация не се твърди, че новооткритата "композиция" в двора на УниБИТ, посветена на проф. Стоян Денчев, е "инициирана от самия него", публикуваме позицията на Студентския съвет в пълния ѝ вид. Още повече - заслужава си този текст да остане в историята като ценно свидетелство за "усилията и креативността на младите хора" от УниБИТ.
Пожелаваме Ви приятно четене:
"ПОЗИЦИЯ
НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
И СТУДЕНТСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Във връзка с публикации в различни медии и социални мрежи, съдържащи неверни и подвеждащи твърдения относно композицията „Професорът“, поставена в двора на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), ние – Студентски съвет и Студентското представителство на УНИБИТ – изразяваме своята официална позиция.
Със съжаление отбелязваме, че в публичното пространство бяха разпространени внушения, че композицията представлява „паметник“ или „статуя“, посветена на проф. Стоян Денчев, инициирана от самия него. Тези твърдения са напълно неверни и ние категорично го заявяваме на цялата общественост!
Проф. Денчев не е имал участие в идейния замисъл, подготовката, финансирането или реализирането на проекта. Идеята за композицията бе представена и обсъдена в рамките на Студентския съвет, след което получи одобрение и подкрепа от Академичния съвет на университета. Тя изцяло е резултат от наша студентска инициатива и е израз на стремежа ни да оставим траен знак, който символизира знанието, приемствеността и човечността, както и връзката между поколенията студенти и преподаватели.
Недопустимо е усилията и креативността на младите хора да бъдат омаловажавани чрез подигравки и неверни интерпретации. Университетът е средище на свобода на мисълта и творчество, а всяка студентска инициатива следва да бъде оценявана справедливо и с уважение към фактите.
Подчертаваме, че за нас признанието на труда и обществената дейност на личностите, които са допринесли значително за науката, образованието и културата, трябва да бъде отдавано още приживе.
Младите хора вярваме, че е редно видните общественици да усещат подкрепата и благодарността за делата си, докато активно работят и продължават да работят за обществото. Признанието и уважението в настоящето не са акт на личен стремеж за слава, а доказателство за жизнеността на академичната общност и за ценностите, които изповядваме.
Проф. Стоян Денчев е личност с доказан принос в областта на библиотекознанието и информационните технологии, носител на множество национални и международни отличия, уважаван преподавател и общественик. Вместо да бъдат пренебрегвани и обект на нападки, тези заслуги следва да бъдат припознати като пример за бъдещите поколения.
Ние, студентите на УНИБИТ, ще продължим да отстояваме нашето право на творческа изява, както и на правото ни да реализираме инициативи, които са свързани с определени ценности и осигуряват приемственост за университета.
Настояваме публичните интерпретации на такива проекти да бъдат коректни, а уважението към истината и към труда на младите хора – водещ принцип в обществената и медийната среда.
В заключение искаме да подчертаем, че младите хора - студентите и докторантите - не са част от проблема, а са част от решението. Убедени сме, че академичната среда се нуждае от подобни инициативи, както и от конкретни жестове на уважение, за да се поддържа жив духът на знанието, на творчеството и на обществената отговорност.
СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ НА УНИБИТ
СТУДЕНТСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА УНИБИТ"
20.09 2025 в 22:15
20.09 2025 в 22:15
20.09 2025 в 22:12
