Проф. Стоян Денчев от УниБИТ откри паметник на себе си (снимки)

OFFNews 19 септември 2025 в 13:15 3467 7
Ректорът на УниБИТ проф. Стоян Денчев

Снимка УниБИТ
Ректорът на УниБИТ проф. Стоян Денчев

Председателят на настоятелството на УниБИТ Стоян Денчев откри паметник в двора на университета, посветен на самия него, съобщи България днес, като цитира публикация на учебното заведение.  

Публикуваме съобщението на УниБИТ във фейсбук без редакторска намеса: 

Днес, 16 септември 2025 г., в двора на УниБИТ беше тържествено открита академичната скулптурна композиция „Професорът“ – символ на знанието, приемствеността и човечността.

Композицията съчетава пейка и статуя, посветена на проф. Стоян Денчев – дългогодишен преподавател, визионер и общественик, който превърна УниБИТ в университет с европейско лице и международно признание. 

Събитието събра преподаватели, студенти, гости и приятели на университета, които изразиха своята признателност към делото и личността на проф. Денчев.

Бяха отправени вдъхновяващи думи и символичен подарък – юбилейното фототипно издание на Славейковата Библия, като знак за принос към науката, образованието и културната памет. 

Дори Тодор Живков лично не си откри паметника преживе, коментира потребител под публикацията на УниБИТ във фейсбук.  

    3900

    7

    theghostofnavigators

    19.09 2025 в 15:43

    -0
    +0
    УниБИТ=Пристан за всякакви боклици от държавна сигурност

    Ама това да си направиш паметник .. е доста извратено наистина. Да си пожелаем друг вид паметници за цялото ДС котило :-)

    4246

    6

    БотоксПутю

    19.09 2025 в 15:16

    -0
    +0
    Митю Гестапото и той е професор в същия "ВУЗ" и е със същата "прическа" като на горния индивид. Тъй, че паметникът може да е фифти-фифти на двамцата.

    3146

    5

    1215

    19.09 2025 в 14:30

    -0
    +0
    Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ).Прословутото котило на червено -милиционерски завери. Логично поведение.

    142

    4

    Октим

    19.09 2025 в 14:24

    -0
    +10
    Лелеее! Тоя би банкянския тулуп по точки ...

    6905

    3

    sparebits

    19.09 2025 в 14:03

    -0
    +3
    Какво е УниБИТ?

    2806

    2

    Краси1

    19.09 2025 в 13:47

    -0
    +10
    самозабравят се тия дърти ченгета

    18283

    1

    Bai Tanas

    19.09 2025 в 13:29

    -0
    +3
    Нищо не знам за него.. ама супер идиотско .
     
