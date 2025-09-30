Идеи за обновяване на площада пред Централна гара в София: Нов живот за Ротондата

Кметът на Район “Сердика” Момчил Даскалов представи концепция за социализация и развитие на площад “Ротонда” на Централна гара като културен хъб и представителен вход на града, разработена по инициатива на Район Сердика от екипа на Aгенция Imp-Act и ГРАДОСКОП, в партньорство с UnderGara и Компонента.

Концепцията черпи вдъхновение от вече 10-годишната инициатива UnderGara и я актуализира с нуждите на града към днешна дата на база на предложения на десетки експерти в тематични работилници и проучване с участието на над 450 граждани, проведени тази година. По случай представянето подлезът на “Ротондата” вече посреща туристи и минувачи с изложбата “Наследство с бъдеще”, представяща културното наследство на града във фрагменти от картини на учениците от ПГИИ "Професор Николай Райнов”.

“Имаме изключителни гари в Европа, които са успешен пример за съчетание на съхранена архитектура, транспортен възел, търговски център и уютни ресторанти. Те са оживени места за срещи, градски живот и туризъм. Все още сме далеч от това състояние на Централна гара в София, но правим първите стъпки в посока обживяване на това пространство – няма да е лесно, но сме решени да променим тази част на София.”, сподели Момчил Даскалов, кмет на район “Сердика”. “Грижим се за подобряване на чистотата, за повишаване на усещането за сигурност, за привличане на артисти, които да променят облика на мястото. Първите концерти, фестивали и изложби са вече факт. Към нас се обръщат все повече представители на културните среди с идеи и търсене на подкрепа. За да имаме европейска гара, с която да се гордеем, са необходими координирани усилия на много институции, но най-вече имаме нужда от подкрепата и доверието на гражданите. “

На първо място концепцията залага на нуждите на различните общности и цели да предложи обживяване на голямото предгарово пространство с разнообразни активности за гражданите от околните квартали, ежедневно преминаващите през подлеза, както и за пристигащите туристи от трите околни гари. За тях могат да се организират различни културни и образователни събития, концерти, изложби и базари в публичните пространства на площада и новооткритото Споделено пространство “Сердика”, ремонтирано от администрацията на района. Приоритет в програмирането има културата и изкуството като двигател на социална промяна и затова е отправена покана към млади и изгряващи артисти, и културни мениджъри и организации, да се включат В инициативата със свои проекти, които могат да бъдат изложби, инсталации, визуално и публично изкуство, сценични изкуства, прожекции, литературни четения и други.

Концепцията предлага новата зала и мястото около нея да се ползва и от НПО сектора за събития за градски каузи, социално предприемачество и благотворителни базари. Мястото е определено като подходящо и за младежки дейности, пенсионерски занимания, детски и семейни работилници и НПО дейности за хората в затруднено положение. Не на последно място, цел на стратегията е да превърне площада в по-представително място за пристигащите в София чрез привличане на нови партньорства, свързани с кулинарията и туризма.

Планът е създаден в резултат от четири експертни работилници, в които взимат участие десетки представители на институциите, бизнеса и неправителствения сектор през тази година. Най-широко подкрепените от тях предложения са включени в анкета, в която участват 455 души в периода от юли до септември. Най-подкрепено в нея е съживяването чрез практични и социални функции – туристически информационен център, пазари, места за отдих и заведения. На второ място хората искат култура – музика, изложби, театър, кино и работилници, младежки и образователни инициативи.

Най-желани сред участниците в количественото проучване са концертите и музикалните вечери, като след това следват изложби и намеси с изкуство. Урбанистичен анализ, изготвен в хода на подготовката на концепцията ясно показва, че в подлеза преобладават превозвачески фирми и туристически агенции и е очевиден дефицитът на обекти, свързани с културата, отдиха и туризма. Гражданите, които участват в анкетата заявяват, че избягват мястото заради липсата на разнообразни и привлекателни функции, но имат готовност да го посещават, ако то стане по-оживено и приветливо, и домакинства културни и социални дейности. Цялата koнцепция е публикувана на сайта на Район Сердика и ще бъде финализирана с всички мнения, предложения, коментари и обратна връзка, изпратени на hi@imp-act.agency.