Д-р Танер Шахин: Да действаме без компромиси към употребата на тютюн и никотин от подрастващите

Срещаме се с кардиолога д-р Танер Шахин, за да поговорим за наболелия проблем и последиците от употребата на тютюневи и никотинови продукти от подрастващите. Той е сред посланиците на кампанията „Без компромиси“, редом с Ники Кънчев и Теодора Духовникова, която цели ангажиране на обществото като цяло - търговци, учители, родители и тийнейджъри с цел даване на тлъсък в решаването на проблема. Истинската промяна е възможна ако всички реагираме заедно, споделя той, разкривайки притеснителните ефекти върху здравето на младежите, които пушат.

Като лекар, как оценявате мащаба на проблема с употребата на тютюневи и никотинови продукти сред подрастващите?

Като кардиолог и като човек, който ежедневно работи с пациенти със сърдечно-съдови заболявания, мога да кажа, че проблемът е тревожен и с дългосрочни последици. Според последните проучвания около 27% от българските тийнейджъри на възраст 13–15 години употребяват редовно тютюневи изделия, а близо една четвърт използват електронни цигари с никотин. Това са деца, чиито тела и органи още се развиват, а те вече са изложени на силно пристрастяващо вещество като никотина. Фактът, че 60% от тях споделят, че не са имали никакви пречки да закупят такива продукти, показва колко лесен е достъпът. Това не е индивидуален, а системен проблем – и решението му изисква усилия на родители, учители, лекари и общество като цяло.

Какво Ви мотивира да се включите в кампанията „Без компромиси“ и как тя се вписва в професионалната Ви мисия?

В практиката си виждам много пациенти, които са започнали да пушат именно като тийнейджъри. На тази възраст една „проба“ често се превръща в зависимост за цял живот. Тези хора години по-късно се сблъскват със заболявания като артериална хипертония, аритмии, исхемична болест на сърцето, а не малко от тях и с инфаркт или инсулт.

За мен превенцията винаги е била по-важна от лечението. Затова реших да подкрепя инициативата „Без компромиси“ – защото тя дава гласност на проблем, който често подценяваме, и е в пълно съзвучие с моята професионална мисия като лекар: да пазя сърцата и здравето на хората не само чрез лечение, а и чрез образование и превенция.

Вие имате силно присъствие в социалните мрежи. Какви са наблюденията ви от отношението на младежите към собственото им здраве и има ли как чрез подобно съдържание онлайн да провокираме положителна промяна?

В социалните мрежи ежедневно общувам с десетки хиляди хора, включително много млади. Виждам, че младите са любопитни и търсят информация, но често са изложени на подвеждащи послания – реклами, инфлуенсъри или „модерни“ тенденции, които представят лошите навици и зависимости като нещо безобидно, дори „cool“.

Истината е, че когато им представиш информацията ясно, достъпно и подкрепена с факти, реакцията е силна. Получавам много съобщения от младежи, които споделят, че след мои видеа са се замислили и са направили промяна – отказали са цигарите или са започнали да обръщат повече внимание на здравето си. Това показва, че онлайн съдържанието има реална сила да възпитава и провокира положителни избори.

Какви вреди за здравето могат да се наблюдават сред младежите, които използват тютюневи и никотинови изделия?

Първо и най-важно – никотинът създава силна зависимост, която започнала в тийнейджърските години често продължава цял живот. От медицинска гледна точка той:

уврежда кръвоносните съдове още в ранна възраст; води до повишаване на кръвното налягане и ускоряване на пулса; увеличава риска от аритмии и ранна хипертония; намалява белодробния капацитет, което се усеща особено при спорт и физическа активност.

Много опасно е, че тези промени протичат „тихо“. Младият човек не ги усеща веднага, но натрупването през годините води до хронични заболявания в зряла възраст – а тогава цената вече е много висока.

Как можем да помогнем за превенцията на тютюнопушенето сред младежите?

Превенцията не е еднократна акция – тя е процес. Най-важните стъпки според мен са:

Образование от ранна възраст – разговори у дома и в училище за рисковете, но поднесени по разбираем и човешки начин. Контрол на достъпа – законът ясно забранява продажбата на непълнолетни, но трябва да се спазва по-строго. Личният пример – ако родителите пушат, шансът детето им да започне е многократно по-висок. Онлайн съдържание – младите живеят в дигиталния свят и там трябва да има силни послания от хора, на които вярват – лекари, учители, обществени личности. Обществената подкрепа е ключова – кампании като „Без компромиси“ са нужни, за да обединят различните групи в едно общо усилие. Само така можем да изградим среда, в която тийнейджърите ще имат повече причини да кажат „не“ на първата цигара.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България