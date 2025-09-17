''Златна роза'' започна с аплауз за 80-годишнината на Руси Чанев

Във Варна започна 43-тото издание на Фестивала на българския игрален филм „Златна роза“. На церемонията присъстваха министърът на културата Мариан Бачев, областният управител проф. Андрияна Андреева, изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов, директорът на Националния филмов център (НФЦ) Петър Тодоров.

На откриването бе отбелязана 80-годишнината на актьора Руси Чанев, която е специален акцент в 43-тото издание на „Златна роза“. Неговият образ е на плаката на форума. Актьорът е гост на фестивала. Министърът на културата Мариан Бачев му връчи сребърен медальон с изображението на Рилския манастир. Със своето вдъхновяващо присъствие на сцената и екрана, със силата на словото и таланта си, Руси Чанев е пазител на паметта и достойнството на българската култура. Участник в емблематични постановки, създал значими филмови образи, той е духовен урок за поколения зрители, посочи министър Бачев.

Руси Чанев благодари за вниманието и припомни, че на същата дата - 18 септември, е родена и актрисата Катя Паскалева, от чието рождение също се навършват 80 години. Публиката видя кратко видео с откъси от 12 негови филма. На церемонията бе отбелязана и 90-годишнината на проф. Вера Найденова. Поздравителен адрес към нея прочете директорът на НФЦ Петър Тодоров. В него бе изразено дълбокото уважение към работата и приноса й към националното ни кинознание.

По думите на творческия директор на „Златна роза“ Александър Донев любовта е най-важната тема в 43-тото издание на фестивала. Това е така не само защото е вечна, а защото най-много липсва в света около нас. „Вярваме, че един от начините тя да присъства по-силно, е да чуем гласа на жените - с повече филми на авторки и с повече жени в главната роля“, обяви той и добави, че не е имало толкова много такива заглавия на „Златна роза“, особено в късометражното кино, което е обещание за бъдещето на нашето киноизкуство. Българското кино е на прав път и заема водещо място на съвременния европейски екран, каза още Донев.

Той съобщи, че в съпътстващата програма са включени пет филма, пример за забележителни постижения в родната кино история, като в три от тях блести актьорът Руси Чанев. Истинският празник на „Златна роза“ е радостта от срещата с най-новото българско кино и с хората, които го правят, завърши речта си Донев.

В рамките на фестивала виждаме не само класическото българско кино, а и мисленето на съвременните български кинотворци, отбеляза Андрияна Андреева. Тя добави, че те работят с възхитително постоянство, въпреки множеството нормативни, финансови и административни дефицити, като продължават да творят и да пресъздават историите от нашия живот. „Искам да им покажем нашата любов и да имат бурните аплодисменти на публиката“, каза още тя.

Павел Попов изтъкна, че фестивалът „Златна роза“ винаги е бил празник за Варна, но този път е различно, защото не всички се вписват в подобаващата му приповдигнатост, тъй като градът преживява травматичен момент заради ареста на кмета Благомир Коцев. Той прочете момент от поздравителния адрес на Коцев към 43-тото издание на „Златна роза“, който завършва с думи за силата на киното и способността му да ни кара да мечтаем, да чувстваме и разбираме емоциите си и в крайна сметка да продължаваме по пътя си. На всички кинотворци благодаря за силните истории, смелостта, вдъхновението и утешението, които са ни донесли през годините, и ще продължават да ни носят с всяко следващо издание на фестивала, каза още Попов. Той завърши обръщението си с думите „Свобода за Благомир Коцев!“, които бяха дълго аплодирани от публиката.

На откриването бе прожектиран игралният филм „Любоф“ на сценариста и режисьор Ивайло Христов, който е част от конкурсната програма.