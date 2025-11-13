Находки от 15 нови археологически обекта ще представи музеят във Видин

Находки от нови 15 археологически обекта ще бъдат включени в новата постоянна експозиция на музей „Конака“ във Видин, която се разработва в момента от спциалисти от Регионален исторически музей – Видин. От 2019 до 2022 г. са извършени спасителни археологически разкопки на обекти край град Дунавци, селата Синаговци, Слана бара, Срацимир, Димово, Търняне, Бранковци, Коста Перчево, Ярловица, Орешец, Връшка чука, Кула, няколко около град Грамада и др., от които в музея са постъпили над 10 000 монети и предмети от праисторията до началото на XIX век. Експозицията ще бъде обновена и с нови постъпления от редовните проучвания на античните Рациария и Бонония и на единствения по рода си археологически обект от бронзовата епоха на територията на днешна България – селище и некропол от Културата на инкрустираната керамика при с. Балей. Акцент в късната праистория ще е праисторическото селище Майор Узуново, в което са се заселили първите земеделци в региона преди осем хиляди години.

Проектът за нова експозиция има за основната цел да представи научно-популярен разказ за културно-историческото развитие на Видин и Видинския край от праисторията до Освобождението през 1878 г., да бъдат интерпретирани и визуализирани резултатите от археологическите и историческите проучвания в систематизиран вид и чрез експонати от колекцията на Регионален исторически музей - Видин. Това ще е предпоставка за изпълнение на функцията на музея като научна, културна и образователна институция в служба на обществото.

Авторите на тематичния план за новата екпозиция искат вниманието на поетителите да бъде фокусирано върху уникалните теми, които имат надрегионален характер и са забележителен принос на Видинския край в балкански и европейски контекст. В центъра на новата експозиция ще бъде поставен историческият разказ за хората, обществата и културите, представен чрез включените в експозицията артефакти и помощни средства, които ще бъдат свързани сюжетно в структура с вътрешна логическа схема. Намерението е да бъде представено развитието на обществата и културите в отделните хронологически периоди и ги направи достъпни, увлекателни и разбираеми, като трансформира информацията от строго научен език на научно-популярен език. Ще бъде пресъздадена атмосферата на конкретните исторически периоди чрез изграждане на предметно-пространствена и емоционално-образна среда, свързана в общ сюжетен и визуален разказ.

