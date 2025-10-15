Музейна експозиция ще представи Видин в пределите на Хабсбургската империя

Видин е единственият голям български град, който по време на османското владичество е бил част от Хабсбургската империя, и това ще бъде една от темите в нова постоянна експозиция на местния музей „Конака“.

Експерти от Регионалния исторически работят върху научната документация за нова експозиция, а пространствено-художественото ѝ оформление се проектира от фирма с опит в музейния дизайн. Дейностите се осъществяват по проект „Изготвяне на тематико-експозиционна документация за нова постоянна експозиция в музей „Конака“.

„В съществуващата експозиция периодът XV–XVII в. не е представен и този пропуск ще бъде запълнен, още повече че в този период във Видин има специфики, които отличават историята на града от тази на останалата част от страната“, каза д-р Ваня Ставрева, ръководител на проекта.

Тя поясни, че Видин е бил в пределите на Хабсбургската империя 11 месеца - от октомври 1689 до края на август 1690 г., по време на войната на Свещената лига срещу Османската империя. Кампанията на император Леополд I в тази част на Балканите е под ръководството на фелдмаршал Лудвиг Вилхелм маркграф на Баден-Баден и генерал Фридрих фон Ветерани. След превземането на Ниш на 23-24 септември 1689 г. войските им се отправят към Видин. На 14 октомври 1689 г. градът е обсаден. Генерал Ветерани получава заповед да бомбардира крепостта. След петдневен щурм Хюсеин паша е принуден да я предаде.

Войната на Свещената лига (военно-политически съюз между Свещената Римска империя, Венецианската република и Полско-литовската държава Жечпосполѝта, към който се присъединява и Руската империя) срещу Османската империя 1683 – 1699 г. слага траен отпечатък върху градоустройството на Видин, тъй като започва изграждането на нови фортификационни съоръжения, достроени след това от османските власти. Под ръководството на генерал Ветерани и с участието на военния инженер, картограф и учен граф Луиджи Марсили и на военния архитект Джовани Морандо Висконти започва укрепването на града. В строителните дейности е използвано местното население. Османците успяват да си върнат Видин на 29 август 1690 г. и продължават укрепването му по Вобановата система.

