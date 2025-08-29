''Гала в София'' събира на една сцена Соня Йончева, Доминго и Карерас

На 29 август столицата става сцена на уникалната среща между Хосе Карерас, Пласидо Доминго и Соня Йончева. „Гала в София 2025“ е вторият от поредицата концерти, организирани от българската прима на площад "Александър Невски".

С викове „Браво“, три биса и изправена на крака публика завърши първата част на „Гала в София“. Концертът, наречен „Италианска вечер", бе с участието на световноизвестния тенор Виторио Григоло, който посещава България за първи път по покана на Соня Йончева. Българската звезда също бе на сцената, както и Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров.

Сред гостите на вечерта бе Хосе Карерас, който аплодира от първия ред изпълненията на своите колеги, писа БТА.

Галаспектакълът започна с музика от операта „Силата на съдбата" от Джузепе Верди, последвана от арии за сопрано и тенор, както и дуети на същия композитор – Pace, pace mio Dio – ария на Леонора от „Силата на съдбата“, La donna è mobile – ария на херцога, и Parigi o cara – дует на Виолета и Алфред, и „Наздравица“ от „Травиата". Първата част на концерта продължи с „Тоска“ на Джакомо Пучини – две арии (E lucevan le stelle – на Марио Каварадоси, и Vissi d’arte – на Тоска) и дуета Mario, Mario.

След антракта звучаха композиции, предимно филмова музика, на Нино Рота – Parla piu piano от „Кръстникът", Масимо Раниери – Perdere l’amore, Джани Ферио, Лео Киосо и Джанфранко Дел Ре – Parole, parole, Енио Мориконе/Киара Ферау – Nella Fantasia от „Мисията", Енио Мориконе – Chi mai от „Професионалистът", Лучо Дала – Caruso, отново Мориконе – Your love от „Имало едно време на Запад" и Тони Ренис/Алберто Теста – Quando, quando, quando.

На бисовете Виторио Григоло изпълни The shadow of your smile, песен на Джони Мандел, позната от репертоара на Франк Синатра и изпълнена в негова памет, Соня Йончева – La vie en rose на Едит Пиаф. Финалът бе поставен с дуетно изпълнение на O sole mio.

За да се организира всичко това, беше една голяма битка, но това са битките, които побеждават със сърце, каза Виторио Григоло в края на спектакъла.

Тази вечер от 20 часа сцената е на легендите Хосе Карерас и Пласидо Доминго. Преди да се включат в концертната програма двамата тенори успяха да се срещнат с Христо Стоичков, щастлив да ги посрещне в своята зала на славата.

Среща, която Пласидо Доминго коментира с думите: "Какъв невероятен ден!". На сцената заедно с българското сопрано и двамата тенори ще излезе и Софийската филхармония с диригент Найден Андреев.

Събитието е на сцената пред храма „Свети Александър Невски“ и се провежда в годината на 35-ия юбилей от създаването на най-великото оперно трио на всички времена - „Тримата тенори", като ще се отбележат и 90 години от рождението на Лучано Павароти. Гостуващите у нас звездни тенори Доминго, Карерас и Виторио Григоло са сред основните артисти, които ще участват в мащабен концерт, в памет на Павароти на Арена ди Верона, месец след „Гала в София".

„Това, че ще видим и тримата по-рано на българска сцена, е уникален шанс за родните меломани да са сред първите в света, докоснали се на живо до величията, от една страна, а от друга – това събитие нарежда България до световните средища на културата, които отдават почит към оперната традиция, но и правят иновации с останалите жанрове“, коментират от SY11 Events.

Музикалният акомпанимент и на двете фестивални вечери е поверен на вече традиционния партньор на Соня Йончева за нейните проекти в България – Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров.

През двете фестивални вечери се очаква публика от около 10 000 души от страната и чужбина, посочват организаторите.