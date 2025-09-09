Алея на книгата започна, ето и някои акценти (снимки)

Поредното есенно издание на Алеята на книгите в София отново радва читателите си с нови заглавия и разнообразна литература с участието на над 150 издателства. Официалното откриване се състоя в понеделник.
Докато попивам заглавие след заглавие, срещам Ангел Георгиев, български писател на фентъзи романи. С удоволствие се съгласява да каже няколко думи за новия си роман “Приключенията на Мая”. “Това е българско фентъзи, което е изключително вдъхновяващо. Има послание, което е с идеята човек да надскача страховете си, тоест да ги разбира и да работи върху тях, докато ги надскочи”, отбелязва писателят.
Сюжетната линия се върти около историята на едно 12-годишно момиче, което има много страхове и кошмари. Мая изпитва трудност да общува с връстниците си. В един момент се запознава с магьосница от друг свят, която е пазител на Вселената. Двете се отправят на пътешествие към Дървото на живота, което изпълнява по едно желание. Срещу тях се изправят всякакви създания - гоблини, феи, дракони. В крайна сметка Мая успява да преодолее всички препятствия. Романът е с илюстрациите на Филип Цонкин. Към книгата вървят и илюстровани карти, които обясняват различните видове негативни емоции - вина, ревност, страх, и как те могат да бъдат преодолени.
На щанда на ИК “Жанет 45” може да си закупите и новия сборник с разкази на Слава Янакиева “Музеят на моето време”. Слава Янакиева е преподавател в Нов български университет, автор на театрална и кинокритика, а фокусът на нейните изследвания са средновековният театър и религиозното кино. Част е и от редакционния екип на сп. “Християнство и култура”.
„Музеят на моето време“ е урок по микроистория. През личния разказ за едно семейство, преминало през четири поколения в две сменящи се политически системи, през лични загуби и обществени сътресения, през бездушието и странните юркания на историята, книгата "поддържа живота жив". Книга свидетелство на цялото ми поколение”, пише българската поетеса и новелистка Яна Букова. В събота, 13 септември, читателите ще имат възможност лично да се срещнат и да си поговорят със Слава Янакиева.
Ако искате да разберете как е изглеждала София от Освобождението до Втората световна война, разтворете албума със сто фотографии “Стара София в цвят”, издание на “Българска история”. Нови книги на издателството са “Войната и жените” за спомените на две англичанки от Балканската война 1912 - 1913 и “Загадката Людмила Живкова” на журналиста и писател Крум Благов. Авторът проучва животът на дъщерята на Живков, като се опира на богат извор от архивни документи, проведени интервюта и писмени свидетелства.
Заслужава си и да се разгърне книгата с фотографирани лозунги от времето на социализма “Пропаганда” на щанда на издателство “Фама”.
Шатрите са 61 на брой. Сред тях има и няколко православни издателства - на Софийска митрополия и Зографския манастир. Част от по-интересните заглавия са “Кризата в нашето училище” на Неврокопския митрополит Борис, няколко тома със слова на покойния вече български патриарх Неофит, “Рилският манастир в най-ново време” на Мария Златкова и научният труд на доц. Венцислав Каравълчев "Репресивната политика на комунистическата власт срещу Православната църква в България (1944–1964)". Другото издателство с православна литература е на Българската православна старостилна църква с акцент върху книгите, написани от архим. Серафим Алексиев.
Изследването на Златкова разглежда развитието на Рилската обител от края на 1944 г. до нашето съвремие. В книгата са представени репресиите срещу несъгласни с новата политика монаси, лишаването на обителта от икономическа самостоятелност чрез отнемане на обработваема земя, гори и индустриални предприятия, пише в описанието на изследването.
На щанда на “Paradox” погледът ми се спира върху репортажите на Светлана Алексиевич, беларуска писателка и разследваща журналистка, носител на Нобеловата награда за литература през 2015 г. Алексиевич пише книгите си по интервюта с участници от Втората световна война, Съветско-Афганската война, падането на СССР и Чернобилската авария. Тя напуска Беларус през 2000 г. заради преследване от режима на Лукашенко. Връща се в Минск през 2011 г.
Може да следите сайта на Алеята на книгата за повече информация за срещи с писатели, представяне на нови книги и други културни събития. Панаирът на книгата е част от Културния календар на Столична община за 2025 г. Есенното издание на изложението продължава до тази неделя (14 септември) включително.
