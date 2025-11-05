''Колибри'' обявява конкурс за нов български роман

„Колибри“ обявява конкурс за публикуване на нов български роман. Наградата е сключване на авторски договор, работа с професионален редактор, публикуване на творбата, разпространение, рекламна кампания и популяризиране на автора и произведението, информират от издателството.
„Търсим неиздаван досега български съвременен роман, който притежава оригинален дух, висока литературна стойност и художествено майсторство. Няма жанрови ограничения. Може да участва всеки, навършил 18 години, независимо дали е публикувал свое произведение в друго издателство, или не“, коментират от „Колибри“.
Ръкописи се приемат до 27 февруари 2026 г. Резултатите ще бъдат обявявенина 23 април 2026 г. – Световния ден на книгата и авторското право.
