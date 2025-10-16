Георги Господинов ще представи ''Градинарят и смъртта'' на Франкфуртския панаир на книгата

Писателят Георги Господинов ще представи новия си роман „Градинарят и смъртта“ на Франкфуртския панаир на книгата утре, 17 октомври, съобщи официалният сайт на изложението. Събитието ще бъде на специализираната Литературната сцена, организирана от немскоезичните телевизии ARD, ZDF и 3sat.

Сред потвърдените международни гости на събитието ще са още турският журналист Джан Дюндар и бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг.

В подкаста на телевизия WDR германският литературен критик Денис Шек неотдавна се изказа ласкаво за Георги Господинов и книгата му, наричайки я „чудесен, поетичен роман“, в който „авторът майсторски съчетава темите за живота, смъртта и преходността на природата, като разказва историята на баща си.“

Както БТА съобщи, министърът на културата Мариан Бачев участва на 15 октомври в официалното откриване на Българския щанд на Международния панаир на книгата във Франкфурт. Сред гостите които бяха посланикът ни в Германия – Григор Порожанов, генералният консул във Франкфурт – Диана Попова, директорът на Българския културен институт в Берлин – Борислав Петранов, съобщиха на БТА от Министерството на културата (МК). По традиция Асоциация „Българска книга“ (АБК) организира българския национален щанд с подкрепата на Министерството на културата на Република България.

Франкфуртският панаир на книгата, който отваря вратите си за широката публика между 16 и 19 октомври, е водещ световен форум за книгоиздаване, който ежегодно събира над 2000 изложители и повече от 36 000 професионалисти от цял свят.