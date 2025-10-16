Андрей Велков се завръща с прелюбопитния си пети роман ''Реквием за една държава''

Новият роман на Андрей Велков „Реквием за една държава“ (издателство „Фама 1“) представлява взривоопасен литературен коктейл от жанровете политически трилър, алтернативна история и социална сатира, който без съмнение ще даде на читателите си, освен огромна доза забавление, и повод за задълбочен размисъл. Поради перспективата и разглежданата тематика, съвсем не е изключено книгата да предизвика и сериозен обществен дебат. Действието в този пети поред роман на Велков обхваща повече от четвърт век история, която се развива в измислената държава Ългария – страна, в която преходът след падането на социалистическия режим меко казано не е протекъл особено успешно и нормалността постепенно е започнала да изглежда като мираж. Демокрацията е само за декор, корупцията царства навсякъде, съдебната система и службите са превзети, медиите са овладени, а в политиката вече почти няма добри хора, за сметка на глутницата безпринципни продажници, национални предатели, бивши ченгета и настоящи престъпници, които уж представят народа си, но всъщност работят в интерес единствено на своите тайни господари – вездесъщите кукловоди, които реално и за секунда не са изпускали контрола върху лостовете на властта.

Из страниците на „Реквием за една държава“ читателите ще срещнат абсурдни герои, чието съществуване не би било възможно в сюжет, базиран на действителността - бивш монарх-министър-председател, мутра-кмет, физкултурник-министър, наркодилър-депутат, агент от службите-партиен лидер и още много други такива нелепи, невъзможни, а често и комични образи. Това всъщност обяснява изреченията, с които Велков започва романа: „Всяка прилика в книгата с действителни лица и събития е случайна и плод на авторовото въображение. Когато започнете да четете, ще разберете, че горните думи, наред с всичко друго, звучат и успокоително, защото би било ужасяващо и абсурдно, ако описаните лица и събития бяха реални. За щастие няма как това да е така, защото всъщност действието не се развива в нашия свят, а в една паралелна и изключително неприятна вселена, която само прилича на нашата. Затова с голямо облекчение повтарям: Всяка прилика в книгата с действителни лица и събития е случайна и плод на авторовото въображение. А отговора на въпроса дали тази книга е алтернативна история, карикатура, преекспонирана гротеска, социална сатира, форма на протест или дори предупреждение, оставям на Вас...“

Ето как е описан сюжетът на задната корица: „Ангел е бивш учител, който губи всичко и става бездомен алкохолик. Мануела още не е навършила петнайсет, когато е принудена да проституира на междуградски път. Тази книга е историята на следващите близо три десетилетия от животите им и е разказ за това как те се превръщат в двама от най-могъщите и важни хора в една завладяна от мафията държава, в която преходът е бил бутафорен, политическите и икономическите процеси са дирижирани от кадри от службите на стария режим, които от сенките безскрупулно дърпат конците на всички и на всичко, като по този начин крадат не само настоящето на сънародниците си, но и техните бъдеще и възможност за нормален живот.“

А един от най-утвърдените и добри български писатели казва за романа следното: „Велков не просто се завръща, а се завръща с най-добрия си и най-забавен роман, сервиран до сега. И влита в съзнанието на читателя с финеса, елегантността и чувството за такт на свръхзвуков бомбардировач. В ръцете си държите алтернативната история на българския Преход, през погледа на неговите Кукловоди – история, която те определено не биха се радвали вие да прочетете.“ - Радослав Парушев

Андрей Велков е роден през 1977 г. в София. Политолог и маркетолог. Автор на романите „Български психар“ (2012), „Хрониките на Звеното“ (2014), „Реквием за една държава“ (2016) и „Ерата на паниката“ (2021)“, няколко филмови сценария и много разкази.