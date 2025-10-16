Андрей Велков се завръща с прелюбопитния си пети роман ''Реквием за една държава''

Действието се развива в измислената държава Ългария – страна, в която преходът след падането на социалистическия е неуспешен и нормалността постепенно е започнала да изглежда като мираж

OFFNews 16 октомври 2025 в 16:23 293 0
Андрей Велков

Снимка Личен профил във Facebook
Андрей Велков

Новият роман на Андрей Велков „Реквием за една държава“ (издателство „Фама 1“) представлява взривоопасен литературен коктейл от жанровете политически трилър, алтернативна история и социална сатира, който без съмнение ще даде на читателите си, освен огромна доза забавление, и повод за задълбочен размисъл. Поради перспективата и разглежданата тематика, съвсем не е изключено книгата да предизвика и сериозен обществен дебат. Действието в този пети поред роман на Велков обхваща повече от четвърт век история, която се развива в измислената държава Ългария – страна, в която преходът след падането на социалистическия режим меко казано не е протекъл особено успешно и нормалността постепенно е започнала да изглежда като мираж. Демокрацията е само за декор, корупцията царства навсякъде, съдебната система и службите са превзети, медиите са овладени, а в политиката вече почти няма добри хора, за сметка на глутницата безпринципни продажници, национални предатели, бивши ченгета и настоящи престъпници, които уж представят народа си, но всъщност работят в интерес единствено на своите тайни господари – вездесъщите кукловоди, които реално и за секунда не са изпускали контрола върху лостовете на властта.

Из страниците на „Реквием за една държава“ читателите ще срещнат абсурдни герои, чието съществуване не би било възможно в сюжет, базиран на действителността - бивш монарх-министър-председател, мутра-кмет, физкултурник-министър, наркодилър-депутат, агент от службите-партиен лидер и още много други такива нелепи, невъзможни, а често и комични образи. Това всъщност обяснява изреченията, с които Велков започва романа: „Всяка прилика в книгата с действителни лица и събития е случайна и плод на авторовото въображение. Когато започнете да четете, ще разберете, че горните думи, наред с всичко друго, звучат и успокоително, защото би било ужасяващо и абсурдно, ако описаните лица и събития бяха реални. За щастие няма как това да е така, защото всъщност действието не се развива в нашия свят, а в една паралелна и изключително неприятна вселена, която само прилича на нашата. Затова с голямо облекчение повтарям: Всяка прилика в книгата с действителни лица и събития е случайна и плод на авторовото въображение. А отговора на въпроса дали тази книга е алтернативна история, карикатура, преекспонирана гротеска, социална сатира, форма на протест или дори предупреждение, оставям на Вас...“

Ето как е описан сюжетът на задната корица: „Ангел е бивш учител, който губи всичко и става бездомен алкохолик. Мануела още не е навършила петнайсет, когато е принудена да проституира на междуградски път. Тази книга е историята на следващите близо три десетилетия от животите им и е разказ за това как те се превръщат в двама от най-могъщите и важни хора в една завладяна от мафията държава, в която преходът е бил бутафорен, политическите и икономическите процеси са дирижирани от кадри от службите на стария режим, които от сенките безскрупулно дърпат конците на всички и на всичко, като по този начин крадат не само настоящето на сънародниците си, но и техните бъдеще и възможност за нормален живот.“

А един от най-утвърдените и добри български писатели казва за романа следното: „Велков не просто се завръща, а се завръща с най-добрия си и най-забавен роман, сервиран до сега. И влита в съзнанието на читателя с финеса, елегантността и чувството за такт на свръхзвуков бомбардировач. В ръцете си държите алтернативната история на българския Преход, през погледа на неговите Кукловоди – история, която те определено не биха се радвали вие да прочетете.“ - Радослав Парушев

...

Андрей Велков е роден през 1977 г. в София. Политолог и маркетолог. Автор на романите „Български психар“ (2012), „Хрониките на Звеното“ (2014), „Реквием за една държава“ (2016) и „Ерата на паниката“ (2021)“, няколко филмови сценария и много разкази.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Ивет Добромирова: Не съм сигурна дали Борисов вече може да свали собственото си правителство