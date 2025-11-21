Демони, мутанти и зомбита вилнеят в ''Опасни сказания'' на Благой Д. Иванов

Из прашния тавански кабинет на мистериозно изчезналия самотник Грегор Хансел са заложени коварни капани, които търпеливо чакат някой да приближи, за да щракнат

Иво Алексиев 21 ноември 2025 в 18:56 92 0
Благой Д. Иванов

Снимка Катерина Цанкова
Благой Д. Иванов

Понякога миналото протяга ръцете си към нас, за да ни сграбчи... а друг път ние сами отиваме при него и доброволно се оставяме в лапите му. Точно това се случва с учениците Теди, Мика, Алекс, Томи и Ели: петимата приятели решават да извършат немислимото. Заедно те проникнат с взлом в пустеещия дом, издигащ се на върха на хълма – високо над града, където живеят. Там, сред мрачната, потънала в разруха и изолация сграда, нещо се крие и дебне; нещо непознато и непонятно, идващо от друг свят и готово на всичко, за да постигне целите си. Тийнейджърите обаче се присмиват на легендите, не се поддават на суеверията... и са готови да тестват своя кураж. Тършувайки из стаите, достигат таванското помещение, където откриват стара пишеща машина и загадъчен манускрипт. Естествено, решават да го прочетат... и отприщват свръхестествени сили, на които никой не би могъл да се противопостави.

От зимна приказка за дядо, търсещ отчаяно своя внук, през история за отмъщението на талантлив скулптор с разбито сърце, до дъждовния ужас, разиграл се край скрит сред смърчова гора параклис – из страниците на загадъчния ръкопис започват да се извиват привидения, да ехти воят на непознатото и да присветват злите червени очи на същества от древността, които бродят сред нас, добре прикрити под кожите и в телата на хора и животни, които са ни близки и които обичаме. Ала отвъд булото на демоничното прозира силуетът на човешкото – дали обаче човешкото е способно да победи?

Романът „Опасни сказания“ е пленяваща въображението мозайка, изградена от няколко на пръв поглед независими истории, които водят читателя в неизбежна и страховита посока, към една и съща финална гара, край която с фучене преминава влакчето на ужасите, управлявано от писателя и кинокритик Благой Д. Иванов, автор на нашумелите „Крехар“, „Мазето“ и „Тринайсет чудовища за Хелоуин“. Вдъхновен както от литературата, така и от седмото изкуство, „Опасни сказания“ е мрачно приключение, което ще ви впримчи от първата и няма да ви пусне дълго след отгръщането на последната страница.

„Опасни сказания“ излиза на 28 ноември с логото на издателство „Artline Studios“ и с ефектното оформление – цветна корица и седем чернобели илюстрации – на талантливия художник Иван Беров, а официалната премиера на книгата е насрочена за 3 декември в столичния бар „Singles“ от 19 ч.

    Иво Алексиев е независим публицист. Есеист. Широката перспектива поставя над теснозрението на тясната специализация. Завършва философия, история и икономика в колежа „Алигени колидж“/САЩ, създаден от третия американски президент и автор на Декларацията за независимост Томас Джефърсън. След това магистратура по икономика в Гьотинген, Германия.

