Демони, мутанти и зомбита вилнеят в ''Опасни сказания'' на Благой Д. Иванов

Понякога миналото протяга ръцете си към нас, за да ни сграбчи... а друг път ние сами отиваме при него и доброволно се оставяме в лапите му. Точно това се случва с учениците Теди, Мика, Алекс, Томи и Ели: петимата приятели решават да извършат немислимото. Заедно те проникнат с взлом в пустеещия дом, издигащ се на върха на хълма – високо над града, където живеят. Там, сред мрачната, потънала в разруха и изолация сграда, нещо се крие и дебне; нещо непознато и непонятно, идващо от друг свят и готово на всичко, за да постигне целите си. Тийнейджърите обаче се присмиват на легендите, не се поддават на суеверията... и са готови да тестват своя кураж. Тършувайки из стаите, достигат таванското помещение, където откриват стара пишеща машина и загадъчен манускрипт. Естествено, решават да го прочетат... и отприщват свръхестествени сили, на които никой не би могъл да се противопостави.

От зимна приказка за дядо, търсещ отчаяно своя внук, през история за отмъщението на талантлив скулптор с разбито сърце, до дъждовния ужас, разиграл се край скрит сред смърчова гора параклис – из страниците на загадъчния ръкопис започват да се извиват привидения, да ехти воят на непознатото и да присветват злите червени очи на същества от древността, които бродят сред нас, добре прикрити под кожите и в телата на хора и животни, които са ни близки и които обичаме. Ала отвъд булото на демоничното прозира силуетът на човешкото – дали обаче човешкото е способно да победи?

Романът „Опасни сказания“ е пленяваща въображението мозайка, изградена от няколко на пръв поглед независими истории, които водят читателя в неизбежна и страховита посока, към една и съща финална гара, край която с фучене преминава влакчето на ужасите, управлявано от писателя и кинокритик Благой Д. Иванов, автор на нашумелите „Крехар“, „Мазето“ и „Тринайсет чудовища за Хелоуин“. Вдъхновен както от литературата, така и от седмото изкуство, „Опасни сказания“ е мрачно приключение, което ще ви впримчи от първата и няма да ви пусне дълго след отгръщането на последната страница.

„Опасни сказания“ излиза на 28 ноември с логото на издателство „Artline Studios“ и с ефектното оформление – цветна корица и седем чернобели илюстрации – на талантливия художник Иван Беров, а официалната премиера на книгата е насрочена за 3 декември в столичния бар „Singles“ от 19 ч.