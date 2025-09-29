Зарков: БСП и ИТН се страхуват от избори и се нуждаят от това правителство повече, отколкото то от тях (видео)

В подкаста на OFFNews гостува бившият депутат, правосъден министър и юридически съветник на президента Румен Радев - Крум Зарков. Разговаряхме за правосъдната реформа и как тя може да бъде продължена на този етап, както и за състоянието на БСП и цената на участието им в управлението с ГЕРБ, ИТН и ДПС-Ново начало.

"Ние сме единствената страна в света - по мое знание, в която дори главният прокурор – тоест върховната институция, която да следи за всички други, е в ситуация на нелегалност. ВСС – единствен, който може да постави ситуацията на нормално русло, е в ситуация на изтекъл мандат. Но дори това не е големият проблем, а пълната му дискредитация, случила се най-видимо по време на отстраняването на Иван Гешев, когото тези хора пазеха с телата си 24 ч. преди да им бъде казано да го разкарат. Всяка идея и принципна позиция, всеки член и алинея от законите, които говорят за независимостта на тази система беше публично опровергана, а никой не пое отговорност и за това", заяви в студиото на OFFNews Крум Зарков.

Крум Зарков изтъкна, че това е било задълбочено с неактивността на Народното събрание, което може да започне процедура по избор на членове на ВСС, поне от парламентарната квота. По думите му обективната причина това да не се прави в последните парламенти е била тяхната краткост, но това не важи за настоящото 51-о НС.

"Сблъсъкът е между правото и мафията. Неслучайно в крайна сметка се народиха партии като "Промяната" и други, които оставиха за известно време на заден план своите идеологически различия - за да влязат в друга битка. Иначе шахматист играе бокс и най-вероятно ще го загуби, защото играе по правилата на боксьора. Сега всяка една политическа партия трябва да се позиционира по оста нормално-ненормално, допустимо-недопустимо и едва тогава да се подреди като лява или дясна, консервативна или либерална и т.н. Въпросът за правовия ред и върховенството на правото трябва да бъде изваден пред скоби, доколкото той осигурява рамката на нормалното политическо противоборство."

По думите му това бе направено през 2022 г. с кабинета "Петков", но след това темата е била сложена "в скоби" по време на т.нар. "сглобка" - кабинетът "Денков-Габриел".

Обсъдихме участието на досега опозиционно настроените БСП и "Има такъв народ" (ИТН) и обратът на позицията им с влизането в управлението заедно с ГЕРБ, с нескритата подкрепа на партията на Делян Пеевски - "ДПС-Ново начало":

"БСП и ИТН имат много по-голяма нужда от това правителство, отколкото то от тях. Те нямат преговорна стабилност. Да си представим, че лидерът на БСП отива при премиера или лидера на ГЕРБ – поставя условия, които не се удовлетворяват. При заплахата за избори – този лидер веднага ще даде крачка назад. Ако една партия, не може да отиде на избори, защото се страхува да отиде на избори, и то защото може да изпадне под бариерата въобще – означава екзистенциална криза“, заяви Крум Зарков.

Според него подобна партия не би могла да пледира за успех, защото дори да наложи свои идеи - това би било по благоволение. Крум Зарков даде за пример идея на БСП, изразена от лидера ѝ Атанас Зафиров на Бузлуджа, за промяна на данъчната система в посока прогресивно данъчно облагане – най-общо казано богатите да плащат повече, бедните по-малко. Зарков посочи, че тази идея е добре разпространена в европейските среди и че МВФ отправя препоръки за това към България от много време:

„Те поставиха темата на митичния за нас връх Бузлуджа, а онзи ден министърът на финансите с едно замахване на ръката каза, че няма такова нещо на дневен ред. И? Това е само илюстрация на отношението на силите вътре и те не могат да бъдат различни поради ситуацията, в която се намират двете по-малки формации спрямо голямата, която води – ГЕРБ, и спрямо една друга, която всъщност очевидно и дори неприкрито, ако гледаме как се държи нейният лидер Делян Пеевски, има влияние сходно с това на първите. Влиянието, което упражнява Пеевски лично, далеч надминава 29-те гласа, с които разполага в НС.“

„Властта – това значи да определиш дневния ред. За кой въпрос ще се вземе решение е точно толкова важно колкото самото решение. А дневният ред, поне погледнато отвън, се определя от този човек и неговите депутати. Това означава, че политическата сила, с която разполага, не може да бъде обяснена със средствата на парламентаризма, демокрацията, суверенния глас, а с нещо друго“, коментира бившият правосъден министър.

Крум Зарков прогнозира, че предстоящите в края на следващата година президентски избори ще бъдат своеобразен лакмус на състоянието на сегашното управление - продължава ли сегашното "статукво" или се появява нов играч, уловил опозиционните настроения в обществото. Според него е логично ДПС-НН да покаже "точно колко струва" като брой гласове, издигайки собствен кандидат-президент.

