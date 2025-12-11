Скандал в комисията по енергетика: ''Вие гледате ли телевизия? Стотици хиляди протестират срещу вас, а в 8 сутринта правите комисия''

Комисията по енергетика в парламента прие Законопроекта за държавния бюджет със скандал по време на заседание в 8 часа тази сутрин, пише БНР.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев се обърна към министъра на енергетиката Жечо Станков и към председателя на комисията Павела Митова от "Има такъв народ" с въпрос дали гледат телевизия и имат ли социални мрежи, че свикват заседание на енергийната комисия в 8 ч. сутринта. Той призова Жечо Станков да си подаде оставката.

"Вие гледате ли телевизия, социални мрежи? Стотици хиляди хора протестират срещу вас, а Вие в 8 сутринта правите енергийна комисия, господин Станков. Вие трябва да си подадете оставката. Не ме прекъсвайте, госпожо председател, не съм говорил 26 секунди, веднага трябва да си подадете оставката. Няма какво да правите повече тук, стотици хиляди хора протестират…", каза Мирчев, на което Митова му репликира, че не се намира в ТикТок.

Остро изказване направи и депутатът от МЕЧ Красимир Манов, който заяви, че ако някой не е разбрал, се отива на избори и заложените от Станков параметри в бюджета няма да се случат.

"Повече от ясно е, господин министър, че тези неща, дето сте ги написали тук, няма да се случат, Ако не сте разбрали, да разберете, че се отива на избори. Вертикален газов коридор… Искам да видя разчетите, които да оправдават похарчването на тия пари. "Чирен" - абсолютно загробване на пари, които никакъв ефект няма да има от тях. Бягате от това дали Ви разследва европрокуратурата за двете обществени поръчки и сте го набутали с пари от държавния бюджет. Има начини и пак ще ги сезираме. АЕЦ, нови мощности, нямате лиценз на "Уестингхаус", каза Манов.

От своя страна министър Жечо Станков посочи, че заложените приходи в бюджета на Министерството на енергетиката са 193 милиона евро, а разходите - 41 милиона, което означава, че оглавяваното от него ведомство е един от донорите на държавната хазна.