Четирима от задържаните на протеста на 1 декември остават в ареста

Четиримата мъже, вандалствали на протеста на 1 декември, остават в ареста, реши Софийският градски съд. Те няма опасност да се укрият, но може да извършат ново престъпление, аргументираха се магистратите.

В съдебната зала стана ясно, че Кристиян Йончев, Лъчезар Тулешков и Мартин Иванов са с обвинения за това, че са хвърляли бомбички срещу полицаите от кордона пред Министерския съвет, а четвъртият - Жулиен Желязков, е хвърлил стъклена бутилка срещу униформените. Петият - Николай Алексиев се очаква решението на съда.

По време на протеста в София на 1 декември бяха арестувани 71 души, сред които и синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар, който по-късно бе пуснат с мярка "подписка". Друг от задържаните бе хванат с 31 000 лв., разделени на части с имената на улици върху тях. Той обясни, че парите са от наеми, а не са били предвидени за заплащане на провокаторите.

В ареста за постоянно останаха петима души, други се разследват. Според съда са събрани достатъчно доказателства, че Кристиян Йончев, Лъчезар Тулешков, Мартин Иванов, Жулиен Желязков и Николай Алексиев са хвърляли бомбички, стъклени бутилки и други предмети по полицейските служители. Те имат предходни криминални регистрации, а някои и висящи дела.

Защитата на четирима от задържаните заяви, че няма достатъчно данни те да са автори на вандалските прояви. Фактът, че двама от тях имат предходни осъждания, не означава, че са склонни отново да влязат в ареста.