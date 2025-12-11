Проф. Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост във Великобритания, ще дойде и у нас

Мутирал щам на грипа набира скорост във Великобритания, няма да подмине и България. Това обясни по БНТ проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

Проф. Христова каза, че в момента циркулират респираторни вируси, типични за сезона. Заболяемостта се повишава бавно, дори има временен спад на заболелите от грип и остри респираторни вируси.

Това обаче предполагам, че ще се промени. Няма как България да остане изолирана от това, което се наблюдава във Великобритания. Особено сега по празниците, когато ще има интензивен обмен. Няма как да не внесем променения, всъщност грипен вирус тип AH3N2. Във Великобритания набира скорост един променен с мутации щам H3N2. Щамът е доминантен и у нас, но за сега без мутации. Само, че мутациите са доста. Това прави сравнително незащитена имунната ни система. Този имунен отговор, който сме натрупали при заболявания предишни и при ваксинации. Така, че в Обединеното кралство има доста голям бум на заболели. И съответно натиск към болничната система, посочи директорът на НЦЗПБ.

Проф. Христова отбеляза, че мутациите отслабват действието на ваксините.

Тези мутации означават, че вирусът се променя, в резултат на което този имунитет, който създаваме от ваксинация, недостатъчно ни защитава. Защитава ни, но не съвсем напълно. И по принцип във ваксините се включват щамове, които вече са създали, съответно, грипна епидемия в Южното полукълбо. Само, че мутациите настъпиха съвсем в края на техния сезон. Това е много важно. Нямало е време за реакция. Те настъпват спонтанно в резултат на натиска от нашата имунна система и се опитват да оцеляват. Няма данни, че се прекарва по-тежко. Просто има доста по-голям брой заболели в Обединеното кралство, което ще изтегли пика на тяхното заболяване по-късно. И предполагам, до известна степен ще ни засегне и нас, макар и не в тази степен, каза тя.

Пикът на грипните и вирусните заболявания се очаква през януари.

"По време на Коледните и Новогодишни празници става обмен. Първата седмица след Нова година обикновено е ниска заболяемостта и след това започва скокообразно да нараства. Тоест, едно сравнително високо ниво, което стремглаво върви нагоре и така е обикновено до края на януари. Възможно е да сме свидетели на по-голям брой болни, възможно е и пикът да настъпи и февруари.

По думите ѝ към момента има много плавно повишаване - 3100, 3200, 3300 случая през последните 3 седмици, което прави за последната седмица 92 на 10 000 заболяемост. В някои области с повишена заболяемост и те са Пернишка, София област, Варна и някои групи пациенти, при които е доста по-висок.

"Повишението е при деца от 9 до 14 години 270, при деца до 4 години 360 на 10 000, защото това е рисковата група. Но хоспитализациите се дължат предимно на пациенти на възраст на и над 65 години. И затова всъщност е много важно, за догодина да има още по-голям брой ваксини, което пък зависи съответно от желанието. Но предвид така очевидно недостатъчните ваксини тази година и високия брой на желаещите, очаквам да има по-голям брой ваксини и по-добре протектирано населението тук, каза проф. Христова.

Тя призна, че и този път назалните ваксини не са стигнали за всички желаещи да ваксинират децата си.

Как да се предпазваме