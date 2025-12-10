Ревю: Poco F8 Ultra флагмански смартфон с Bose звук

Решението на смартфон бранда Poco да се насочи към геймърската аудитория идва със своите предимства. Това е силно взискателна група, която желае от своите устройства най-доброто, но на по-достъпна цена. Затова създаването на „геймърски“ смартфон от флагмански клас може да бъде не само предизвикателно, но и да отвори редица възможности.

Конкретно при Poco F8 Ultra това е сътрудничеството с наложената американска компания за аудио решения Bose. Новият флагман под геймърската марка е резултат от тази колаборация. Тя има за цел да предложи по-добро аудио изживяване и да привлече погледа на младежите, които обичат да ползват смартфона за музика, филми и игри.

Poco F8 Ultra разполага с доста солиден хардуер и камерна конфигурация, които са донякъде повече характерни за премиум смартфоните. Най-актуален флагмански чипсет и наистина голяма батерия. В България Poco F8 Ultra ще се предлага само в една конфигурация от 16GB оперативна памет и 512GB място за съхранение. Препоръчителната цена на смартфона е 1799 лева, като се очаква съвсем скоро и на българския пазар.

Дънков дизайн

Poco F8 Ultra идва в два цвята – черен и денимово (дънково) син. Вторият е по-интересен, защото целият гръб, без гнездото за камерите е обвит в имитращ дънков материал. Усеща се приятно и различно на допир спрямо останалите модели, които са стъклени, метални или с кожа/велур. Със синия Poco F8 Ultra забравяте за отпечатъци от пръсти или изплъзване от по-потна длан. Визуално, текстурата също е отличителна спрямо другите смартфони на пазара.

Сравнен с предшественика си Poco F8 Ultra е напълно различен като дизайнерски решения и това не опира само до дънковия гръб. Гнездото на камерите е преработено – вече е по-издължено, като обхваща почти цялата горна част. Половината от него е предназначена за самите сензори, а другата половина е вграден басовият говорител на Bose, за който ще поговорим след малко.

Poco F8 Ultra разполага с метална рамка, добре обработена и матирана, която допълва премиум усещането на смартфона. Дясната ѝ страна е заета от трите традиционни бутона за управление – два за звука и един за включване на устройството. В долната част е слота за две SIM карти, като единият може да бъде заменен с eSIM. До него е USB Type C порта за зареждане и долния говорител. Да, Poco F8 Ultra разполага с два говорителя, като вторият е разположен в горната част на устройството.

Екран и премиум хардуер

Дисплеят на Poco F8 Ultra има своите предимства и компромиси. Той е голям 6.9-инчов AMOLED с висока резолюция от 1200 точки и 120Hz честота на опресняване. Поддържа някои от най-ключовите стандарти като HDR10+ и Dolby Vision. Не е LTPO технология, която позволява най-широкия спектър на адаптивно опресняване и съответно по-голямо щадене на батерията. Стъклото на екрана не е позната ни Gorilla Glass, а се води собствена разработка на Poco – Poco Shield Glass. За всеки случай имаме фабрично вграден протектор на дисплея.

При хардуера, компромиси толкова няма, като процесорът е флагманът на Qualcomm за 2026 г. – Snapdragon 8 Elite Gen 5, изпълнен по 3nm технология. Той е подсилен от 16GB оперативна RAM памет и 512GB място за съхранение, което е повече от достатъчно за хората, които снимат по много – дали нормални кадри или видео, няма значение.

Споменахме, че Poco F8 Ultra разполага с голяма батерия. Ако повечето флагмани и премиум смартфони се задоволяват с 4000 или вече 5000 mAh. Не и Poco F8 Ultra, който идва с впечатляващите 6500 mAh и бързо зареждане от 100W. За последното ще трябва да потърсите зарядно отделно, тъй като не идва в комплекта такова. Батерията издържа близо два дни при нормално натоварване.

Bose звук

Аудио възможностите на смартфоните винаги остават в най-добрия случай на втори план. Почти никой не очаква от тях да бъдат пълноценни устройства за самостоятелно възпроизвеждане на музика или филми.Повечето потребители използват аксесоари за това – Bluetooth колонки, слушалки и др.

Poco F8 Ultra се опитва да разчупи тази парадигма, чрез партньорството си с Bose. Сътрудничеството е видно отдалеч – американската марка присъства на кутията, както и името на бранда е отбелязано в немалка част в гнездото за камери. Poco и Bose не разчитат само на маркетинг, като в смартфона са инсталирали 2.1 звукова система. Това означава, че смартфонът разполага с два говорителя – по един в горната и в долната част, които предоставят съраунд ефект. Те са достатъчно големи да конкурират аудио качеството на по-големите таблети и някои по-малки лаптопи. Последният елемент от 2.1 е субуферът, който e внедрен в дясната част на гнездото за камерите и стои зад логото на Bose.

Крайният резултат е, че Poco F8 Ultra може да не възпроизвежда най-силния звук, но качеството е нива над значителна част от конкуренцията. Двата говорителя си разпределят левия и десния канал на аудиото и така създават „пространствен“ или „съраунд“ ефект. Субуферът работи с двата канала и придава по-голяма тежест при качеството. Като цяло, партньорството на Bose дава плодове и има перспектива за развитие.

Пълният набор от камери

Последни, но не и по важност, в хардуерните възможности на Poco F8 Ultra са камерите, особено след толкова споменаване на задното гнездо за тях. Те са приятна изненада, защото смартфонът разполага с тройна 50MP конфигурация. Камерите на Poco F8 Ultra включват основна, перископна телефото и широкоъгълна. Всеки от тези сензори е с размер 50MP, докато предния селфи също е сравнително голям – 32MP.

Работата с основните камери е максимално опростена, както софтуерно, така и интерфейсно. Основният сензор създава доста добри и детайлни изображения, като същото важи за широкоъгълния. Перископният телефото предлага различни възможности за приближение, като оптичното е петкратно и до тези параметри на зуум ще имате добри и детайлни кадри.

Софтуерно има и десеткратно, но там вече качеството на картината започва да спада по-драстично. Разликата не е драматична, но като цяло за предпочитане е ползване на петкратното приближение.

Телефото сензорът може да се използва и за макро фотография, като се справят доста добре.

Специфичното при всички кадри е, че те не подсилват прекалено много цветовете, а запазват по-естествена наситеност. Това придава малко по-голям реализъм на кадрите, без те да изглеждат изкуствени, както някои други марки предпочитат да ги представят.

Селфи сензорът, също се справя отлично, въпреки липсата на автофокус. Нощните снимки при всички камери са много добри, като е нормално при по-затъмнените кадри да изчакате няколко секунди, както изискват повечето подобни режими.

Друга специфична особеност на Poco F8 Ultra при камерите е, че превключването на пълната резолюция от 50MP няма да ви спечели повече като качество, а само ще създаде по-големи файлове.

Софтуерни подобрения и AI

Софтуерно Poco F8 Ultra разчита на Xiaomi HyperOS 3, който е базиран на Android 16. От китайската компания обещават до четири основни ъпдейта и шест години поддръжка по сигурността. HyperOS 3 предлага малко повече персонализация от предишните модели смартфони на Xiaomi и Poco. Интерфейсът в същия момент е допълнително опростен, а иконите са изчистени.

Нова функция е т.нар. Hyper Island, който имитира Dynamic Island на iPhone и внася лента за активни приложения в горния край на дисплея. В нея могат да се интегрират системи за управление на музика, аларма и др.

Възможностите за изкуствен интелект (AI) също не са забравени, като те са сложени под името HyperAI. Можете да помолите езиковите модели да ви помогнат за преводи, транскриптиране на текстове и аудио, добавяне на субтитри в YouTube клипчета и др.

Също така, HyperOS 3 е и допълнително оптимизиран. В комбинация с флагманския процесор, работата с Poco F8 Ultra е плавна и бърза, без видими забавяне, лаг и др. Единственият по-голям недостатък (който е характерен за повечето смартфони със Snapdragon 8 Elite Gen 5) е малко по-силното загряване от предходните чипсети.

Като заключение – Poco F8 Ultra може да се хареса на потребителите с вкус към различното. Смартфонът идва с наистина интересен дизайн и функции, които не са типични не само за смартфоните във флагманския, но и в премиум класове.