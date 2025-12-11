Минимална пенсия - 346 евро от 1 юли. От 1 януари - МРЗ става 620 евро, максималният осигурителен доход - 2300 евро

Без да е минал през социалната комисия на парламента, новият законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) бе приет на първо четене от Народното събрание.

Министерският съвет оттегли гласувания на първо четене проект на бюджет и внесе нов след надигналата се вълна антиправителствени протести. Заложеният в първия проект на бюджет на ДОО скок на осигуровките с 2% (а на практика 10,1%), разбуни общественото недоволство.

Параметрите на новия проектобюджет на ДОО през 2026 г. са следните:

Минималната работна заплата за страната се увеличава от 550,66 евро на 620,20 евро месечно, считано от 1 януари 2026 г;

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 550,66 евро на 620,20 евро, считано от 1 януари 2026 г;

Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се увеличава от 2 111,64 евро на 2 300 евро, считано от 1 януари 2026 г;

Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - от 1 януари до 30 юни - 322,37 евро; от 1 юли до 31 декември - 346,87 евро.

Дневни размери на обезщетението за безработица за 2026 г.: минимален размер - 9,21 евро; максимален размер - 54,78 евро.

Запазват се нивата от 2025 г. на размера на осигурителната вноска фонд "Пенсии" и размерите на осигурителните вноски за останалите фондове, както и съотношенията при разпределянето между осигурителите и осигурените лица;

За 2026 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите";

Определят се за приход в бюджета на НОИ 46 000 евро от приходите на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Общият размер на приходите и получените трансфери за 2026 г. се предвижда да е в размер на 15 259,5 млн. евро., в т. ч. получените трансфери от централния бюджет възлизат общо на 6 832,1 млн. евро.

За пенсии и добавки към тях, и парични обезщетения и помощи за сметка на държавния бюджет, се заделят допълнителни 267,2 млн. евро и за покриване на недостига от средства - 6564,9 млн. евро.

В сравнение с бюджета на ДОО за 2025 г. е планирано увеличение на трансфера от централния бюджет за покриване на недостига от средства с 579,8 млн. евро. Като процент от общите разходи на държавното обществено осигуряване трансферът за покриване на недостига се увеличава от 42,7% през 2025 г. до 43,0% през 2026 г.

Общият разход за парични обезщетения и помощи за 2026 г. възлиза на 1 721,9 млн. евро, което е с 9,6 на сто повече спрямо бюджета на ДОО за 2025 г., посочи социалният министър Борислав Гуцанов при представянето на проекта в пленарната зала.

В проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. са предвидени 8 427,4 млн. евро приходи, което е увеличение общо с 647,7 млн. евро в сравнение с бюджета на държавното обществено осигуряване за 2025 г.

Планираните разходи за пенсии през 2026 г. са 13 421,6 млн. евро, като в тази сума са включени разходите за пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване и за сметка на държавния бюджет. Предвидените разходи са с 1 097,6 млн. евро или 8,9% повече средства за пенсии спрямо бюджета на държавното обществено осигуряване за 2025 г.

Увеличението на разходите се дължи главно на целогодишното изплащане на увеличените от 1 юли 2025 г. с 8,6% размери на пенсиите за трудова дейност, на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и на социалната пенсия за старост, както и на обвързаните с тях минимални размери на пенсии и добавки - 514,0 млн. евро допълнително, както и на осъвременяването на пенсиите от 1 юли 2026 г. с процента по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване - 491,1 млн. евро допълнително, аргументират се вносителите от МС.

Дебатите

Хасан Адемов от "Алианс за права и свободи" заяви. че цената на консенсуса между работодатели и синдикати минава през увеличение на дефицита в бюджета на ДОО.

"Този бюджет отлага всички непопулярни мерки за следващи години. Тази стабилност не може да минава през такова увеличение на дефицита в бюджета на ДОО. Не може повече българската данъчна система в този си вид да генерира допълнителните вноски и данъци, за да продължи да функционира", обясни ветеранът депутат.

Максималният осигурителен доход трябва да се увеличава по предвидими правила, записани ясно в три-годишната бюджетна прогноза, а не в последния момент да се вдига рязко, подчерта Адемов.

Даниел Лорер (ПП-ДБ) попита дали този проект на бюджет на ДОО не е "същият разказ като първия бюджет, забъркан по-различно".

Александър Койчев от "Възраждане" подчерта, че вдигането на осигуровките единствено се отлага за следващите години.

Мартин Димитров (ПП-ДБ) заяви, че когато и да подаде оставка това правителство - все ще е късно:

"Можете да приемете този пореден лош бюджет, но това е само закърпване на положението. Всички разбрахме, че чрез вашето правителство водите до едно много опасно бъдеще на България - а именно повишение на данъчно-осигурителната тежест. Създавате опасна перспектива за увеличение на данъците и осигуровките."

Георги Георгиев от "Възраждане" каза, че е възмутително парламентът да гласува бюджета на ДОО при положение, че снощи е имало толкова голям протест в София и протести из цялата страна. "Оставката е задължителна", заяви депутатът. Обяви, че "влизаме в клуба на богатите като най бедни".

На финала на дебатите социалният министър Гуцанов се възмути на изказалите се и ги обвини, че досега са управлявали (б.а. вероятно визирайки ПП-ДБ), а не са "имали смелостта" да направят нужните реформи.