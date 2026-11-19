Президентите на Китай, Русия и САЩ се ангажираха да работят за укрепване на стратегическата стабилност и международната сигурност, реформиране на ООН и намаляване на ядрените рискове, се посочва в съвместна Декларация за мир, приета на тристранната им среща в китайския град Шънджън днес, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

Китайският президент Си Дзинпин, руският президент Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп обсъдиха актуалната международна обстановка и възможностите за сътрудничество по въпроси от глобално значение. Путин и Тръмп изразиха благодарност на Китай за домакинството на определената като историческа тристранна среща.

В съвместната декларация трите държави, които са постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, заявяват готовност да работят за реформи в световната организация. Целта е тя да може да реагира по-ефективно на глобалните предизвикателства и да изпълнява по-добре основната си задача за поддържане на международния мир и сигурност.

Китай, Русия и САЩ възнамеряват също да увеличат производството и доставките на рафинирани петролни продукти в полза на всички държави. Лидерите подчертаха значението на стабилните енергийни доставки за световната икономика.

Тримата президенти обърнаха внимание и на въпроси, свързани с международното правосъдие. Те подчертаха необходимостта от спазване на принципа за съгласие на държавите и зачитане на имунитета на държавните служители. Според тях Международният наказателен съд МНС и други подобни институции не бива да злоупотребяват с предоставените им правомощия.

Особено внимание в декларацията е отделено на ядрената сигурност. Лидерите потвърдиха общата си позиция, че ядрена война не може да бъде спечелена и никога не бива да бъде водена. Китай, Русия и САЩ се ангажират да започнат диалог за намаляване на ядрените рискове и предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия.

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