Тежък инцидент затвори пътя между Стара Загора и Казанлък днес. Цистерна, натоварена със сода каустик, е излязла от платното и е самокатастрофирала, предаде БГНЕС.

Към момента движението в участъка е напълно блокирано.

Сигналът е подаден точно в 13:01 ч. По първоначална информация няма пострадали хора.

Ситуацията обаче остава рискова, тъй като от резервоара на камиона изтича нафта, забелязан е и съвсем лек теч от сода каустик.

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