Полицията в Бургас залови двама мъже, които забъркали метамфетамин в стъклена колба в горичката на комплекс "Меден рудник".

На 23 ноември, около 14.00 ч., в района на бл. 410 в к-с "Меден Рудник" служители на полицията са забелязали двама мъже с тротинетка и опитали да ги спрат за проверка на документи. Единият се легитимирал, но вторият - мъж на 38 години - продължил с тротинетката в посока блок 412, като впоследствие бил спрян. В раницата на гърба му полицията открила стъклена колба с вещество, приготвено от първия бургазлия (мъж на 36 г.) непосредствено преди проверката в боровата горичка на к-с "Меден Рудник". При направения полеви наркотест веществото реагирало на метамфетамин.

36-годишният "готвач" е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

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