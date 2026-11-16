Мощехранилница, отнета от Бачковския манастир, е била върната в България, става ясно от съобщение на прокуратурата за досъдебно производство, наблюдавано от Окръжна прокуратура-Пловдив.

Мощехранилницата е била предадена в Талин, Естония, на 11 ноември, след европейска заповед за разследване. Артефактът е изключително ценен, датиран от 17-и век, и е отнет от Бачковския манастир през 1999 г. и изнесен от страната.

През месец май 2026 г. е била засечена интернет обява в уебсайта на естонски аукционен магазин за продажбата на мощехранителница. Установено е било, че нейните идентификационни белези отговаряли на отнетата реликва от Бачковския манастир. Тя имала сребърен осмоъгълен енколпион (реликварий), изработена по техниката на обкова, позлатена декорация, християнски и флорални изображения, както и надпис, указващ принадлежността й към обителта. Историческите източници сочат, че ценността е била изработена през 1645 г. със средства на проигумен йеромонах Матей, като от създаването си до момента на кражбата се е съхранявала неотлъчно в манастира.

Фактическите действия по предаването на вещта са осъществени от служители при ГДНП - сектор „Престъпления срещу културно-историческите ценности“ и ДМОС-МВР, сектор „Организирана престъпност“ към отдел „Интерпол и ММО“ и представител на Министерството на културата - Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство.

Представителите на естонските власти са оказали пълно съдействие при изпълнението на европейската заповед за разследване и предаването на вещта.

Реликвата е била открита и установена благодарение на съвместната работа на полицейските служби на България и Естония и екип на Министерството на културата.

По досъдебното производство активно са работили служители на МВР-ОД на МВР Пловдив, ГДНП и ДМОС.

Към момента по досъдебното производство се извършват действия по разследването. Няма привлечени към наказателна отговорност.

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