Един човек е загинал при катастрофа на главния път между Стара Загора и Казанлък, предаде БНТ.

Инцидентът е станал малко преди 13 ч. в района на бензиностанцията до село Тулово. По първоначални данни микробус и тежкотоварен автомобил се ударили челно, след което камионът е пламнал, като кабината му е изгоряла напълно.

Части и смачкани ламарини от микробуса са разпръснати на повече от 100 метра по пътното платно.

На мястото на катастрофата са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Движението в участъка е силно затруднено. Обходният маршрут е Казанлък - Бузовград-Ръжена - пътен възел Ягода и обратно. Все още не е ясно какви са причините, довели до инцидента.

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