Столичният общински съвет ще разгледа на предстоящото си заседание в четвъртък предложение на кмета Васил Терзиев, председателя на градския парламент Цветомир Петров и общинския съветник Вили Лилков за безвъзмездно предоставяне на спортната база на „Герена“ на сдружение „Обединен спортен клуб Левски София“ за срок от 10 години.

По този начин ще се реши дългогодишният въпрос със статута и поддръжката на съоръженията на комплекса, съобщиха от СОС.

В момента на базата тренират над 2300 състезатели от 24 столични спортни клуба, сред които 179 национални състезатели, както и спортисти в неравностойно положение под ръководството на 124 треньори. Измежду клубовете са школи по художествена и спортна гимнастика, баскетбол, волейбол, борба, бокс, лека атлетика, гребане и джудо. С решението общината ще гарантира обновяването на сградния фонд, без да харчи публичен ресурс.

Сдружението поема изцяло всички разходи за ток, вода, отопление, охрана, застраховки, местни данъци и такса смет, а клубовете ще финансират и всички текущи и аварийни ремонти. Основните реконструкции ще се извършват само след одобрение от Столичната община, като подобренията остават нейна собственост.

Вносителите посочват, че имотите могат да се използват единствено за спортна и образователна дейност и изрично се забранява отдаването им под наем или преотстъпването на трети лица.

„Твърде дълго една от важните спортни бази на София беше без ясно и устойчиво решение за ползването и поддръжката ѝ. С това предложение даваме на 24 клуба и над 2 300 състезатели предвидимост за следващите 10 години, а на общината - ясни гаранции: базата остава нейна собственост, ползвателят поема разходите за поддръжката и аварийните ремонти, а имотите ще се използват само за спорт. Това е отговорност към спортистите и към общинската собственост“, коментира председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров.

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