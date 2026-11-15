Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) обяви тази сутрин, че е атакувал американска военна база в Бахрейн с шест дрона, предаде Франс прес.

"Американската радарна система за противовъздушна отбрана в хеликоптерната база Ар Рифа в Бахрейн бе атакувана с шест дрона на Въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция“, се казва в изявление на гвардията в Телеграм.

Освен това в Бахрейн е базиран Пети американски флот.

Бахрейнското министерство на вътрешните работи обяви два пъти въздушна тревога в ранните часове днес. Ведомството отправи към жителите в социалната платформа Екс предупреждение за потенциална заплаха.

След като САЩ започнаха да атакуват съвместно с Израел иранската столица Техеран на 28 февруари, иранските сили нанесоха ответни удари срещу страни от Персийския залив, в които има американска военни бази.

В началото на септември тази година военните действия между Вашингтон и Техеран се възобновиха, като съответно базите на американската армия в Бахрейн отново станаха актуални цели на иранците.

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