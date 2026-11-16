Крайнодесният кандидат за президент Марин льо Пен заяви, че е сгрешила, като се е противопоставила на еднополовите бракове и двойното гражданство по-рано през кариерата ѝ, предаде "Политико".

"Човек може да се развива в политиката, няма нищо, от което да се срамува, просто трябва да обясни защо си е променил мнението", обясни Льо Пен.

Въпреки че тя се противопоставяше на еднополовите бракове, когато те бяха узаконени във Франция през 2013 г., по време на президентската си кампания през 2022 г. Льо Пен увери, че няма да променя закона.

Тя заяви в интервю, водено от ученик с политическа платформа в социалните мрежи, че се е опасявала, че узаконяването на еднополовите бракове ще доведе до масово използване на сурогатно майчинство, което не е ползволено във Франция и на което Льо Пен се противопоставя.

Тя също заяви, че съжалява за това, че се е противопоставяла на двойното гражданство. По време на парламентарните избори през 2024 г., нейната партия предизвика спорове с предложението да се забрани на лица с двойно гражданство да заемат определени държавни длъжности.

"За много време бях против двойното гражданство и мисля, че направих грешка", добави тя.

И в миналото Марин льо Пен е отстъпвала от спорни позиции, за да разшири кръга си от поддръжници. След като тя загуби от сегашния президент на Франция Еманюел Макрон през 2017 г., Льо Пен се отказа от призивите си Франция да напусне Европейския съюз.

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