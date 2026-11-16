Съветът на Европейския съюз съобщи, че налага санкции на проруската хакерска група NoName057 заради атаките ѝ срещу държавни органи, критична инфраструктура и частни фирми в ЕС, Украйна и САЩ.

В Европейския съюз групата атакува сайтове и портали в различни области с атаки DDoS (Denial of Service).

Съветът на ЕС също санкционира руската пиар компания "Агенция за социален дизайн" (Social Design Agency). Агенцията организира дезинформационни кампании срещу обществената подкрепа в Европа за Украйна, включително в контекста на изборите за Европейски парламент през 2024 г., както и специализирани операции срещу държави от ЕС. Компанията има връзка с голяма мрежа за дезинформация, позната като "Двойник".

Наложени са санкции и на руските пропагандисти Виталий Елисеев и Пьотр Марченко, на родения в Украйна блогър и военен коментатор Юрий Подоляк, както и Чей Боус от международния видеоканал RT. Те са участвали в манипулиране на информация и разпространение на твърдения, които оправдават и поддържат военното нападение срещу Украйна, пише в съобщението, цитирано от БТА.

Лицата, спрямо които се прилагат санкциите, са обект на замразяване на активи и забрана за пътуване, която им пречи да влизат в държави членки на Европейския съюз или да преминават през тях. На гражданите и дружествата от ЕС е забранено да им предоставят пряко или косвено финансови средства.

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