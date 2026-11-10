Спешна нужда от кръв в Сливен и Бургас за пострадалите от катастрофата

Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Иван Селимински“ в Сливен отправя призив за кръводаряване заради пострадалите в катастрофата на автомагистрала „Тракия“, които са настанени в болницата. Това съобщиха от лечебното заведение.

Оттам добавиха, че някои от пациентите се нуждаят от спешно кръвопреливане.

„Всеки, който има възможност и отговаря на условията за кръводаряване, може да дари кръв всеки ден от 8:00 до 14:30 ч. в Кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”, който се намира на първия етаж на ДКЦ - 2, бившата Трета поликлиника“, посочиха от болницата.

По-рано областният управител на Сливен Михаил Кашеров съобщи, че над 70 превозни средства са участвали в катастрофите на АМ „Тракия“ до Ямбол, жертвите са над 10. Той каза, че към Сливенската окръжна болница са закарани 18 пострадали, трима от които в много тежко състояние.

Акция за кръводаряване и в Бургас

Всеки, който желае да дари кръв, може да го направи от днес в Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ Бургас. Секторът по кръводаряване се намира в жълтата сграда зад ДКЦ I (бившата Първа поликлиника). Днес е осигурен извънреден екип, който да остане след приключване на работното време, утре сутринта акцията продължава в 7.30 ч.

Болницата призовава всички, които имат възможност, да се включат в акцията, независимо от кръвната си група. Кръводаряването ще помогне за осигуряването на необходимите количества кръв и кръвни съставки за лечението на пострадалите, както и за поддържането на резервите за други спешни случаи.

Кръв може да дари всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, с тегло над 50 кг, след преценка на медицински специалист. Желателно е дарителите да бъдат отпочинали, да са закусили и задължително да носят документ за самоличност.

Кръвта няма заместител. При тежки инциденти като днешния бързото осигуряване на достатъчни количества кръв може да се окаже решаващо за спасяването на човешки живот.

УМБАЛ Бургас благодари предварително на всички, които ще откликнат на призива за солидарност с пострадалите и техните семейства.

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