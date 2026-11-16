Министри от пет държави от Европейския съюз ще обсъдят създаването на центрове за депортиране на мигранти в Руанда, предаде Ройтерс.
Германия, Австрия, Гърция, Дания и Нидерландия заявиха през септември, че работят по споразумение с държава извън ЕС за създаване на така наречените "центрове за връщане", които са част от по-широк европейски стремеж за ограничаване на нередовната миграция.
Предвижда се в тези центрове да бъдат изпращани хора с окончателно отхвърлени молби за убежище.
Европейски дипломати и лица, запознати с разговорите, посочиха Руанда като избраната страна за изграждането на центровете. Това предизвика безпокойство в някои правозащитни организации, които имат опасения относно спазването на човешките права в Руанда.
От петте държави заявиха, че плановете им ще бъдат в съответствие с правото на ЕС и международното право. Те уточниха, че основната цел на политиката е възпирането, а не мащабните връщания. Според правозащитните организации правата на мигрантите биха могли да бъдат нарушени, ако те бъдат прехвърлени в страна, с която нямат никаква връзка.
Конференцията, по време на която ще се обсъди създаването на "центровете за връщане" ще се проведе в понеделник и вторник. В нея ще участват и високопоставени представители на държави на произход, транзитни държави и държави партньори, сред които министърът на вътрешните работи на Руанда Венсан Бирута, предаде БТА.
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16.11 2026 в 15:31
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