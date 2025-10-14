Сарафов поиска отвод на съдия Мирослава Тодорова от делото 'ЕвротоЛийкс' заради предубеденост (допълнена)

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов поиска отвод на съдия от Софийски градски съд, който трябва да се произнесе по жалба срещу отказ на ad hoc прокурора Даниела Талева от 17 юни 2025 г. да образува досъдебно производство по материали, добили известност в публичното пространство като „ЕвротоЛийкс“.

Искането за отвода е отправено писмено към самия съдия - Мирослава Тодорова, известна с критиките си към работата на прокуратурата. Изпратено е и до председателя на СГС Руси Алексиев.

Сарафов посочва три съществени основания за отвода, свързани с нарушение на установените в действащото законодателство процесуални правила и със спазването на принципа за обективност и безпристрастност, съобщават от държавното обвинение.

В случая, от една страна, е налице нарушение на срока за разглеждане на преписката от съдията, визиран в разпоредбата на чл. 411 б, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс. Този срок е „не по-късно от един месец от постъпването на материалите“, а вече са изминали повече от 3 месеца, в които не е известно да има произнасяне на Тодорова.

Отводът се иска и на базата на публично изнесени данни, станали достояние на обществото чрез изяви на подателя на жалбата до съдията от СГС и на сигналите до ad hoc прокурора – Георги Георгиев от БОЕЦ. Посочва се, че в изяви на Георгиев от края на 2024 г. и началото на 2025 г., включително и на пресконференция на 30 януари т.г., се представят различни по обем писмени материали, характеризирани като „архив“ на бившия следовател Петьо Петров-Пепи Еврото, и приложени в сигнала до Даниела Талева. Твърди се, че в тях се съдържат копия от документи от дисциплинарно производство спрямо съдията Мирослава Тодорова (бивш председател на Съюза на съдиите в България (ССБ), която по публичните твърдения на жалбоподателя е била определена да се произнесе по преписката срещу отказа на ad hoc прокурора да образува досъдебно производство, изтъкват от прокуратурата.

Сдружението на Георги Георгиев настоя спецпрокурорът Даниела Талева да разследва евентуални престъпления, извършени от Сарафов, на база на данни от въпросния архив. Става дума за участието на Сарафов в казуса „Осемте джуджета“, за осуетяване на разследвания, както и заради имотното състояние на семейството му.

През юни Талева отказа да образува досъдебно производство срещу и.ф. обвинител №1 заради липсата на достатъчно доказателства за престъпления от представените документи.

БОЕЦ обжалва и делото се е паднало при Мирослава Тодорова в Софийския градски съд.

„Считам за недопустимо произнасянето на съдия по дело, по което би имал пряк и личен интерес от неговото решаване“, посочва Сарафов.

В искането си той подчертава, че ако действително в материалите пред съдия Тодорова се намират относими спрямо нея документи, това се явява основание за отвод от разглеждане на конкретното производство поради наличието на предпоставки и съмнения за предубеденост, заинтересованост и липса на обективност.

Отводът е поискан и заради публични изяви от последните месеци на Мирослава Тодорова, която е бивш председател на УС на ССБ, към момента член на тази съсловна организация. Изтъква се, че в публично изразена позиция на ССБ е отправен призив за принудително отстраняване на и.ф. главен прокурор от заеманата длъжност, а в множество интервюта съдия Тодорова е правила коментари и внушения, които засягат неговото име и длъжността на и.ф. главен прокурор.

Съгласно практиката на ЕСПЧ безпристрастността на съда трябва да се преценява както от субективна страна (по отношение на личното поведение на даден съдия), така и от обективна страна като наличие на доказуеми факти и на гаранции за независимост и непредубеденост, за да се избегне всякакво съмнение за предубеденост на един съдия, се подчертава в искането и възлагането на производството на друг съдия, съобщават още от прокуратурата.