Предишният бюджет не бил на ГЕРБ

Нашият бюджет е по-скоро този. В предходния имаше с 20 % повече разходи за Министерството на отбраната, Министерството на регионалното развитие и Министерството на транспорта. Това със сигурност не беше бюджетът на ГЕРБ. Беше бюджет на подкрепящото мнозинство, което е от четири партии.

Това заяви по БНР Делян Добрев, депутат от ГЕРБ-СДС.

"Може би подценихме ситуацията. Добре, че се събуди гражданското общество, особено младите, които казаха "Не" на промяна на данъчно-осигурителната система", обяви Добрев и увери, че ремонтът на бюджета не е за сметка на социалните придобивки.

В последните 4-5 години се залита в посока на краен популизъм, обясни още депутатът.

Искаме да вдигаме заплатите, да имаме много средства за капиталови разходи, искаме всичко наведнъж, а то не може. Наложи се в предния вариант на бюджета да бъде предложено вдигане на дивиденти, на осигуровки, на минималния осигурителен праг, за да се задоволи апетита на политиците да харчат повече, за да се харесат повече на своите избиратели, каза той.

По думите му бюджетният дефицит остава три процента за 2026 година.

Той коментира и готвения от ПП-ДБ вот на недоверие заради икономическата политика на правителството.

"Вотът за икономическа политика идва в момент, в който държавата има едни от най-добрите показатели в ЕС. Ние сме в Топ 5 по икономически растеж. Държавата ни е приета в еврозоната и преминаването към еврото върви съвсем гладко. Ако не се приеме този бюджет в рамките на месец декември, трябва да има Удължителен закон за държавния бюджет", напомни той.

"Това е резервен вариант. Аз бих искал да е авариен вариант, защото имаме достатъчно време да приемем този бюджет", уточни депутатът.

Предупредих всички колеги от бюджетната комисия още в петък, че ако бъде внесен до края на деня в понеделник, ще насроча извънредно заседание за гледането му във вторник, десет часа сутринта. Нямаше коментари в обратна посока. Никой не каза: "Не сме съгласни, искаме да е някой друг ден", каза той и допълни, че целта е да се разгледат трите бюджета.

Ако няма деструктивни действия в парламента, има достатъчно време да бъде приет преди Коледа, убеден е депутатът.

Добрев коментира и казуса "Лукойл".

"Смятам, че държавата не трябва да придобива собствеността върху "Лукойл Нефтохим". Особеният управител гарантира, че няма да има парични потоци към Москва. На този етап това е напълно достатъчно".

Той отбеляза, че много хора са спекулирали, че цените на горивата ще скочат, защото правителството не може да се справи, но това не се е случило.