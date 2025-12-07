Свлачище затвори прохода Троян-Кърнаре

OFFNews 07 декември 2025 в 10:11 501 1
Полиция

Проходът Троян-Кърнаре е затворен временно поради свличане на голямо количество земна и скална маса на няколко километра след Кърнаре, в посока върха.

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив, цитирани от БТА.

Очаква се от Агенция "Пътна инфраструктура" да бъде създадена необходимата организация за разчистване на пътя.

Заради продължителния дъжд вчера в района на трети тунел на пътя Асеновград-Смолян се активира свлачище.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    18546

    1

    Fro24

    07.12 2025 в 13:24

    -0
    +0
    Свлачищата са навсякъде!!!
     