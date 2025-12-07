Бойко Ноев: България прилича на кораб в бурно море, превзет от пирати

България прилича на кораб в бурно море, превзет от пирати, заяви бившият военен министър Бойко Ноев пред БРН. Той прогнозира, че протестите ще продължат.
"Пътниците са натикани в трюма и са заключени. Но всеки момент те ще строшат вратите и ще прогонят пиратите. Това неизбежно ще се случи. Даже очаквам Борисов и Пеевски да напуснат страната. Поне за Пеевски съм сигурен", добави той.
Бурното море за него олицетворява сложната международна обстановка.
"Виждаме една тънка олигархична прослойка в САЩ, която е узурпирала властта и води страната по посоката на парите и личната изгода. И това американското общество го вижда. В американския кораб все повече назрява бунт. Очаквам по време на първите междинни избори за конгрес Тръмп да загуби мнозинството си в законодателния орган, което ще бъде началото на неговия край", прогнозира Ноев.
По думите му Доктрина за национална сигурност на САЩ показва едно ретроградно виждане с връщане на сферите на влияние. А най-притеснителното е виждането за Европа.
"Очевидно Тръмп е поел по пътя на имперското разделение на света на сфери на влияние. Това прозира в отношенията му с Путин. Става въпрос за много пари. Затова преговорите за бъдещето на Украйна се водят в някакви имения от брокери за недвижимо имущестово и семейството на Тръмп, които очакват да измъкнат значителни материални изгоди от Путин и неговата клика", изтъкна бившият министър.
Според него в момента България е унизена, на линията на войната е и не знае накъде върви.
"Едни пирати са обхванали нашата политическа сцена и искат да седнат на сватбената маса на Тръмп и Путин, за да извлекат някакви корупционни залци", изтъкна Ноев.
За да възтържествува демокрацията в България, много е важно тя да победи на президентските избори. Но ако корабът катастрофира, президентските избори ще изглеждат като едно малко интелектуално занимание, каза още той.
"Тези хора (управляващите) трябва да си отидат. Няма никакво значение какво ще внесе Теменужка Петкова. Тук стои въпросът за младите. Виждаме едни зрели хора, които имат ясна представа за това, което е необходимо на България. Те виждат България в Европа", коментира Ноев.
07.12 2025 в 12:19
