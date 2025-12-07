Бойко Ноев: България прилича на кораб в бурно море, превзет от пирати

България прилича на кораб в бурно море, превзет от пирати, заяви бившият военен министър Бойко Ноев пред БРН. Той прогнозира, че протестите ще продължат.

"Пътниците са натикани в трюма и са заключени. Но всеки момент те ще строшат вратите и ще прогонят пиратите. Това неизбежно ще се случи. Даже очаквам Борисов и Пеевски да напуснат страната. Поне за Пеевски съм сигурен", добави той.

Бурното море за него олицетворява сложната международна обстановка.

"Виждаме една тънка олигархична прослойка в САЩ, която е узурпирала властта и води страната по посоката на парите и личната изгода. И това американското общество го вижда. В американския кораб все повече назрява бунт. Очаквам по време на първите междинни избори за конгрес Тръмп да загуби мнозинството си в законодателния орган, което ще бъде началото на неговия край", прогнозира Ноев.

По думите му Доктрина за национална сигурност на САЩ показва едно ретроградно виждане с връщане на сферите на влияние. А най-притеснителното е виждането за Европа.

"Очевидно Тръмп е поел по пътя на имперското разделение на света на сфери на влияние. Това прозира в отношенията му с Путин. Става въпрос за много пари. Затова преговорите за бъдещето на Украйна се водят в някакви имения от брокери за недвижимо имущестово и семейството на Тръмп, които очакват да измъкнат значителни материални изгоди от Путин и неговата клика", изтъкна бившият министър.

Според него в момента България е унизена, на линията на войната е и не знае накъде върви.

"Едни пирати са обхванали нашата политическа сцена и искат да седнат на сватбената маса на Тръмп и Путин, за да извлекат някакви корупционни залци", изтъкна Ноев.

За да възтържествува демокрацията в България, много е важно тя да победи на президентските избори. Но ако корабът катастрофира, президентските избори ще изглеждат като едно малко интелектуално занимание, каза още той.