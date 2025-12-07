София е в топ 5 за евтин туризъм на канадски портал

София е включена сред петте най-добри градове на Европа за бюджетно пътуване тази зима от канадския туристически портал Travel Off Path, чийто експерт по пътуванията Винисиус Коста е съставил класацията.

„Българската столица става все по-модерна с всяка година, оставайки все пак незасегната от прекомерен туризъм. През годините София е била под управлението на много цивилизации, създавайки наистина уникален градски пейзаж: от римски църкви и мозайки до джамии от османската епоха и величествената катедрала „Александър Невски“ във византийски стил. Средната цена за вечеря в бюджетен ресторант в София е 9-12 долара на човек, докато в заведение от среден клас е 25-35 долара за двама. Нощувка в хостел струва 17-30 долара, а в тризвезден хотел - 40-60 долара. Еднократното пътуване с градски транспорт струва 0,90 долара, а входните такси за музеи са 5-8 долара“, гласи визитната картичка на столицата ни, съставена от експерта, който „затваря“ с нея своята класация.

Най-отгоре той е сложил полското пристанище Гданск с неговия живописен Стар град.

„Разхождайки се по главната пешеходна улица „Длуга“, можете да се насладите на цветните къщи, украсени със сложни шарки и декоративни корнизи. Междувременно, на самия бряг на реката, ще откриете най-добре запазения средновековен кран в Европа и множество „млечни барове“, предлагащи полска храна на достъпни цени. А за най-спиращата дъха гледка към Гданск се изкачете до църквата „Света Мария“, пише той, цитиран от БГНЕС.

И допълва, че средната цена за вечеря в бюджетен ресторант в Гданск е 10-15 долара на човек, докато в заведение от среден клас е 30-40 долара за двама. Нощувка в хостел е 20-30 долара, докато нощувка в тризвезден хотел струва 45-50 долара. Еднократно пътуване с градски транспорт струва 1,1-1,30 долара, а входните такси за музеи са 6-9 долара.

Следва латвийската столица Рига, която се гордее огромен брой красиво декорирани фасади и величествени сгради, а в самото ѝ сърце се намира средновековният Стар град с красиви сгради, традиционни таверни и калдъръмени улички.

Градът е известен и с един от най-старите коледни пазари в света – първата коледна елха е издигната тук през 1510 г. близо до Къщата на Черноглавите, историческата търговска гилдия. Средната цена за вечеря в бюджетен ресторант е 8-12 долара на човек, докато в заведение от среден клас е 35-45 долара за двама. Нощувка в хостел струва 20-30 долара, а в тризвезден хотел 44-50 долара. Еднократно пътуване с градски транспорт струва 1,6-1,7 долара, входът за музеи е 8-9 долара.

За третия в класацията Солун се казва, че е предпочитан за онези, които търсят по-меко време и чара на Стария свят.

„Средната цена за вечеря в бюджетен ресторант в Солун е 11-17 долара на човек, докато в заведение от среден клас е 28-40 долара за двама. Нощувка в хостел струва 25-35 долара, а в тризвезден хотел 50-65 долара. Еднократно пътуване с градски транспорт струва 0,65-0,70 долара, а входните такси за музеи са 8-9 долара.

Непосредствено преди София експертът си е харесал Понтеведра, малък град в северозападна Испания, разположен директно на Камино де Сантяго, католически поклоннически път, водещ до Сантяго де Компостела.

„Туристите са посрещнати от красиво запазен исторически център с аркадни площади, готически сгради и семейни барове, предлагащи тапас за обяд на част от цената на Барселона. Средната цена за вечеря в бюджетен ресторант в Понтеведра е $12-15 на човек, докато в заведение от среден клас е $50-70 за двама. Нощувка в хостел струва $32-40, а в тризвезден хотел $70-90. Еднократно пътуване с градски транспорт струва $2-3, а входните такси за музеи са $6-10.

Порталът се е достъпен в целия свят, смята се, че централата му е в град Келоуна, тикоокеанската провинция Британска Колумбия на Канада.