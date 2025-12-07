Руски въздушен удар остави Кременчук без ток и вода

Русия е нанесла тази нощ въздушен удар по електропреносната мрежа в Централна Украйна, който е причинил прекъсване на електричеството и водоснабдяването в Кременчук.

Това съобщи в социалните мрежи кметът на града Виталий Малецки, цитиран от Ройтерс и БТА.

Разположен на река Днепър, Кременчук е важен индустриален център и в него се намира една от най-големите нефтопреработвателни рафинерии в Украйна. Градът многократно е бил поразяван от руски ракети, включително при удара през юни 2022 г. по препълнен търговски център, при който загинаха най-малко 21 души.

В публикацията си Малецки обяснява, че подробностите за последствията от атаката по Кременчук ще бъдат оповестени по-късно днес, след като бъде завършена оценката на щетите. Градските служби работят за възстановяване на електроснабдяването, водоснабдяването и отоплението в районите, където те са прекъснати, добави той.

На снимка, публикувана от градоначалника, се вижда голям пожар, обхванал индустриални сгради.

Украинските военновъздушни сили предупредиха няколко пъти тази нощ в Телеграм за заплаха от руски атаки с дронове и ракети по Кременчук.

Междувременно руската противовъздушна отбрана е отблъснала атака на украински дронове в районите Каменск, Чертковски и Шолоховски в Ростовска област, обяви губернаторът на региона Юрий Слюсар, цитиран от ТАСС.

При атаката е била повреден електропровод, а 250 души са останали без ток. Няма пострадали хора, съобщи Слюсар.

Според руското министерство на отбраната тази нощ са били свалени 77 украински дрона над територията на Русия.

Ройтерс не е успяла да потвърди тази информация чрез независим източник.