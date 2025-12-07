Пеевски няма желание да се меси в работата на МВР, твърди Митов

„Пеевски няма желание да оказва влияние върху моята работа. Хората, които доскоро бяха в кабинетите на Пеевски, искат да си измият образа“.

Това каза вътрешният министър Даниел Митов по Би Ти Ви, след въпрос дали му е оказван натиск от лидера на "ДПС Ново начало".

Той добави, че очевидно има доверието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, след като досега не му е поискал оставката.

„За мен повод един вътрешен министър да подаде оставка е незаконният арест на лидера на опозицията Бойко Борисов през 2022 г.“, коментира той.

Митов увери, че МВР ще бъде готово за следващите протести и целта остава една: „Да пазим мирно протестиращите. Да изолираме агресивните лица максимално бързо и безопасно.“

"Не се опасявам от гражданска война", каза той и обяви, че няма намерение да подава оставка, въпреки критиките, исканията за отговорност и инцидентите през последната седмица.

Действия по протокол

По думите му полицията е действала в съответствие с протокола, а упреците за „бездействие“ са необосновани.

Ако полицията беше проявила агресия, бъдете убедени, че сега щяха да искат оставки, защото полицията е окървавила протеста. Полицията действа по специални указания и протоколи. Има хора на терен, които разбират как да се действа на терен. Да се прехвърля отговорността на МВР за това, което стана е меко казано – безотговорно. Политическата отговорност е на тези, които лидират протестите и ги организират“, добави Митов.

„До някои от тях сме стигнали. Ще видим дали ще стигнем по-нагоре“, поясни вътрешният министър, след въпрос дали се разследват организаторите на агитките. Той подчерта, че конкретни данни не могат да бъдат оповестявани преди да бъдат доказани.

Арестуваният Николай

Министърът коментира и случая с 21-годишния Николай, чиято майка твърди, че е бил бит.

„Няма да влизам в спор с майката. Нормално е да защитава детето си. Но всеки задържан има основание да бъде задържан. Действията им са документирани. Съдът го остави в ареста и той е стар познайник на полицията“, каза Митов и уточни, че въпросното лице е с предишни криминални регистрации.

Увеличените възнаграждения в МВР

„Това е и антикорупционна мярка. Високите заплати означават по-високи изисквания“, каза вътрешният министър. Според него резултатите вече се виждат – повече задържани наркотици, повече разбити групи, засилена охрана на границата.

Оптимизация на системата

Оптимизация на служителите на МВР може да се направи в началото на следващата година, но тя трябва да се прави разумно, смята Митов. По повод критиките за служители с ТЕЛК и пенсионери на щат, министърът заяви, че цифрите, които се цитират, са неверни. "Но да – ще правим оптимизация, разумна, а не на парче", увери той.