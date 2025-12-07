Кийт Келог: Краят на войната в Украйна е наистина близо

Съдбата на Донбас и Запорожката АЕЦ са двата спорни въпроса, по които Русия не отстъпва, обяви специалният пратеник на Тръмп за Украйна

OFFNews 07 декември 2025 в 15:10 576 3
Кийт Келог

Снимка БТА/АП
Специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна Кийт Келог, който обяви, че ще се оттегли от поста през януари, заяви, че краят на войната в Украйна е „наистина близо“ и зависи от решаването на два основни въпроса.

Кремъл от своя страна посочи, че трябва да бъдат направени радикални промени в някои американски предложения, предаде Ройтерс.

Тръмп, който каза, че иска да бъде запомнен като президент „миротворец“, посочи, че прекратяването на най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война засега остава най-трудно постижимата цел във външната политика по време на управлението му.

Келог заяви по време на Форума за национална отбрана „Рейгън“, който се провежда в Калифорния, че опитите за разрешаване на конфликта са в „последните си метри“, които по думите му са най-трудните.

Двата основни спорни въпроса са за територията – предимно за бъдещето на Донбас – и за бъдещето на украинската Запорожка АЕЦ - най-голямата в Европа, която в момента е под руски контрол.

„Ако решим тези два въпроса, мисля, че останалите неща ще се наредят сравнително добре“, каза снощи Келог. „Почти сме го постигнали. Наистина сме много близо“, добави той.

Пенсионираният генерал-лейтенант от войните във Виетнам, Панама и Ирак каза още, че мащабът на убитите и ранените по време на войната в Украйна е „ужасяващ“ и безпрецедентен за регионална война.

Според Келог общият брой на убитите и ранените от началото на конфликта в двете страни е над два милиона души.

Нито Русия, нито Украйна предоставят достоверна информация за загубите си, отбелязва Ройтерс.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3100

    3

    230 млрд баксов

    07.12 2025 в 16:34

    -0
    +0
    Джендо
    24 часа

    2970

    2

    Джендо Джедев

    07.12 2025 в 16:20

    -0
    +3
    Скоро, да. След три дни. ;)

    -7600

    1

    Gunteer

    07.12 2025 в 16:11

    -0
    +6
    Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна Кийт Келог, който обяви, че ще се оттегли от поста през януари

    Сигурно едва издържа вече. Всички покрай Тръмп изглеждат като сварени.
     