НОИ и здравната каса одобряват бюджетите си

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт и на НЗОК се събират на извънредно заседание днес, за да обсъдят новия вариант на проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г.

В него бяха нанесени корекции, след като синдикатите, бизнесът и правителството постигнаха съгласие по основните параметри.

Не се предвижда вдигане на осигурителната вноска за пенсия с два процентни пункта, както бе в предишния бюджет, който извади на улиците стотици хиляди недоволни.

Максималният осигурителен доход се предвижда да е 2300 евро вместо досегашните 4130 лв.

Предвижда се средната пенсия догодина да достигне 541,20 евро при 498,61 евро за 2025-а.

Минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се ще бъде колкото новата минимална работна заплата - 620 евро и 20 цента. Запазват се минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица - 9,21 евро и 54,78 евро.

Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2025 г., се осъвременяват от 1 юли по швейцарското правило, като се очаква ръстът да бъде между 7 и 8%. Определен е и нов размер на минималната пенсия за стаж и възраст- 346,87 евро от 1 юли 2026 г. Таванът на пенсиите се запазва на нивото от 2025 г. и е в размер на 1738,40 евро.

Обезщетението за отглеждане на дете до две годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се повишава от сегашните 780 лв. на 460,17 евро.

Към здравния бюджет пък не се предвижда трансфер от 260 млн. евро за вдигане на заплатите на младите лекари. Предвидени са само 30 млн. евро, които да се използват за нова програма с тази цел.