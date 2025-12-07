Орбан прати в Москва делегация в подготовка за след войната

Унгарският министър-председател Виктор Орбан заяви, че подготвя страната си икономически за периода след прекратяването на войната в Украйна. По време на предизборна проява в Кечкемет той обяви, че ще изпрати икономическа делегация в Москва, съобщават унгарски медии, цитирани от Франс прес и БТА.

По думите му мисията ще се съсредоточи върху икономическото сътрудничество, като посещението е част от усилията „да се мисли вече за света след войната и след санкциите“. Орбан отбеляза, че води разговори както със Съединените щати, така и с Русия, но уточни, че на този етап не може да разкрие всички подробности.

Премиерът посочи, че в случай, че конфликтът приключи и американският президент успее да реинтегрира Русия в световната икономика, средата за европейските държави ще бъде съществено променена.

Според публикации в унгарската преса енергийната група МОЛ (MOL) възнамерява да придобие рафинерии и бензиностанции в Европа, които към момента са собственост на руските компании „Лукойл“ и „Газпром“ и са обект на санкции от САЩ. Също така МОЛ проявява интерес към добивните активи в Казахстан и Азербайджан. По тези въпроси Орбан е разговарял с американския президент Доналд Тръмп по време на посещението си във Вашингтон през ноември.

Въпреки продължаващата руска агресия срещу Украйна Унгария остава сред държавите в ЕС, които поддържат тесни връзки с Москва, и продължава да разчита в голяма степен на руски енергийни доставки. В края на ноември Орбан посети руската столица, където се срещна с президента Владимир Путин и се ангажира страната му да продължи да купува руски петрол.