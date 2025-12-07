Мъск обяви, че ЕС трябва да се закрие

Илон Мъск изостри конфликта си с европейските регулатори. Той призова Европейският съюз да бъде „разпуснат“, а суверенитетът да се върне в ръцете на отделните държави, съобщи БНР.

Поводът – наложената от Брюксел глоба от 120 млн. евро (140 млн. долара) на неговата платформа X.

„ЕС трябва да бъде заличен, а суверенитетът – върнат на отделните страни, за да може правителствата им по-добре да представляват своите народи“, написа Мъск в X, подчертавайки, че не се шегува.

Той заяви, че глобата е насочена не само към компанията, но и лично към него, което според него е „лудост“. Мъск предупреди, че ответните му действия ще са насочени срещу „хората, взели това решение“.

    Constanza,

    Предлагам този лунатик да заминава на луната, без да я мести.

    "Той призова Европейският съюз да бъде „разпуснат“, а суверенитетът да се върне в ръцете на отделните държави."


    А фашистите и нео-нацитата на сащ да се вземат с дръжките си от московия, с.корея, Китай, Унгария, афд в Германия, френските социалисти и т.н.

    Не, благодаря.


    USDJPY, абсолютно подкрепям. Тийм протежето е фанатичен!

    Тези хора не ги е срам да се наричат фашисти. Банън се гордее с това определение. Тийл, Ярвин и сие са малко по.хитри, поне публично. Тръмп наскоро имаше среща с новия кмет на Ню Йорк, на която журналистка попита кмета защо е определил Тръмп като фашист. И кмета запецна и взе да шикалкави, при което Тръмп каза „няма проблем, наричай ме така“. Затова всички от МАГА харесват Путин-те мечтаят да са на негово място. За разлика от нас европейците, които сме го живяли това, тези бакали не разбират как са на път да си унищожат великата страна. Фактически за 11 месеца САЩ вече нямат никакви съюзници-няма Канада, няма Мексико, няма Европа, Авсралия, Н. Зеландия, Япония и Южна Корея. Но пък срещу тях има фашистки бетон-Китай, Русия, Иран, С. Корея и вече Индия. МАГА мислят да правят „голям бизнес“ с оста на злото и не разбират че последното има една единствена цел-унищожаването на САЩ. Проблемът е че след Тръмп, който е ментално негоден за длъжността идва Ванс-истински фашист.

    А Луната да премести не иска ли?

    Джендо,

    Те работят по въпроса. Причината Мъск така здраво да подкрепи Тръмп е за да се премахне контролът върху едрия бизнес.Сега рушат поетапно устоите на САЩ и въпреки протестите още не са ги спрели.

    „ЕС трябва да бъде заличен, а суверенитетът – върнат на отделните страни, за да може правителствата им по-добре да представляват своите народи“

    Що не разпуснете USA по тая логика? ;)

    Не искам да му кажа ДГД, защото колкото е “умен“ ще вземе да се съгласи ...
     
