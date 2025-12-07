Мъск обяви, че ЕС трябва да се закрие

Илон Мъск изостри конфликта си с европейските регулатори. Той призова Европейският съюз да бъде „разпуснат“, а суверенитетът да се върне в ръцете на отделните държави, съобщи БНР.
Поводът – наложената от Брюксел глоба от 120 млн. евро (140 млн. долара) на неговата платформа X.
„ЕС трябва да бъде заличен, а суверенитетът – върнат на отделните страни, за да може правителствата им по-добре да представляват своите народи“, написа Мъск в X, подчертавайки, че не се шегува.
Той заяви, че глобата е насочена не само към компанията, но и лично към него, което според него е „лудост“. Мъск предупреди, че ответните му действия ще са насочени срещу „хората, взели това решение“.
6764
7
08.12 2025 в 01:22
Предлагам този лунатик да заминава на луната, без да я мести.
6764
6
08.12 2025 в 01:20
А фашистите и нео-нацитата на сащ да се вземат с дръжките си от московия, с.корея, Китай, Унгария, афд в Германия, френските социалисти и т.н.
Не, благодаря.
USDJPY, абсолютно подкрепям. Тийм протежето е фанатичен!
17973
5
07.12 2025 в 20:06
3920
4
07.12 2025 в 18:11
3920
3
07.12 2025 в 18:06
Те работят по въпроса. Причината Мъск така здраво да подкрепи Тръмп е за да се премахне контролът върху едрия бизнес.Сега рушат поетапно устоите на САЩ и въпреки протестите още не са ги спрели.
2970
2
07.12 2025 в 17:27
Що не разпуснете USA по тая логика? ;)
47
1
07.12 2025 в 16:47
