Мъск обяви, че ЕС трябва да се закрие

Илон Мъск изостри конфликта си с европейските регулатори. Той призова Европейският съюз да бъде „разпуснат“, а суверенитетът да се върне в ръцете на отделните държави, съобщи БНР.

Поводът – наложената от Брюксел глоба от 120 млн. евро (140 млн. долара) на неговата платформа X.

„ЕС трябва да бъде заличен, а суверенитетът – върнат на отделните страни, за да може правителствата им по-добре да представляват своите народи“, написа Мъск в X, подчертавайки, че не се шегува.

Той заяви, че глобата е насочена не само към компанията, но и лично към него, което според него е „лудост“. Мъск предупреди, че ответните му действия ще са насочени срещу „хората, взели това решение“.