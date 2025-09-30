Нина Кутина, която живя с децата си в пещера в Индия, се върна в родната си Русия

Рускинята Нина Кутина, която през юли беше открита с двете си малки дъщери в пещера в южния индийски щат Карнатака, се върна в Русия, съобщиха представители на индийските власти пред Би Би Си. 40-годишната жена живееше незаконно в Индия в пещера за медитация от любов към природата, тя наричаше змиите и дивите животни приятели, а хората — опасност.

Връщането на Кутина беше потвърдено и от вицепрезидента на Единния координационен център за подкрепа на сънародниците в чужбина (ЕКЦС) Иван Мелников пред ТАСС.

„Кутина с децата се върнаха в Русия. След като руската гражданка с двете си малолетни дъщери беше задържана от индийската полиция, тя дълго време е държана в ужаси условия в затвора за депортиране в град Бангалор. От депортационния център не искали да я пуснат. Много жени стоят там по половин година, дори няколко години“, разказа той.

Според Мелников Кутина престояла в затвора с децата си около месец и половина, през което време дъщерите ѝ многократно боледували, но не получавали адекватна медицинска помощ. Преди затвора семейството е било за кратко в ашрам (духовен център), но скоро било изпратено в депортационния център.

Миналата седмица Върховният съд на Карнатака разпореди на федералното правителство да издаде документи на Кутина и дъщерите ѝ за връщане у дома. Искане до съда направи израелският бизнесмен, живеещ в Гоа, Дрор Шломо Голдщейн, който обяви, че е баща на момичетата. Той настоя съдът да не ги връща в Русия, както и да му бъде предоставена опека. По думите му дълго време е издържал жената и децата, после Кутина напуснала Гоа без да го предупреди и той я търсел с помощта на полицията. Адвокатката на Голдщейн твърдеше пред съда, че депортацията няма да е в интерес на децата, позовавайки се на Конвенцията на ООН за правата на детето и закона на Гоа за децата от 2003 г.

Юристът на федералното правителство Аравинд Камат обаче заяви, че случаят не е „депортация“, тъй като самата Кутина е писала на руското посолство, изразявайки желание да се върне в родината си. По съдебни документи руското посолство е предоставило възможност на Кутина и децата ѝ за спешно пътуване между 26 септември и 9 октомври.

Според служител на Регионалния регистрационен офис за чужденци (FRRO) Кутина с дъщерите си са излетели за Русия на 28 септември. Подрастващият син на Кутина от друг брак, който по-късно е бил намерен в щата Гоа, също е пътувал с тях.

Съдът отбелязва, че Голдщейн не е успял да обясни защо неговото семейство е живяло в пещера, докато не са ги открили властите. Той все още не е коментирал решението на съда, има право да го обжалва, но не е ясно дали такова съдебното решение ще накара руските власти да върнат децата в Индия.

На 9 юли индийската полиция, патрулирайки в горски райони край град Гокарна, недалеч от популярния туристически щат Гоа, забелязала ярки дрехи, сушащи се по стръмен склон. Когато стигнали до пещерата, чийто вход бил "затворен" цветно сари, „оттам изскочило малко момиченце със светли коси“. Изненадани, полицаите влезли вътре и открили Кутина с още едно дете. Момичетата били на пет и шест години, и нито едно от тях нямало документи за престой в Индия.

Те имали много малко вещи: постелки, дрехи, опаковки с бърза лапша и малко други провизии, а по стените на пещерата течала вода.

Офицерът от полицията в окръг Уттара-Каннада М. Нарайна разказа, че „беше ясно, че жената и децата се чувстват там напълно комфортно. Трябваше да я убеждаваме, че живот там е опасен, и това отне време.“ По негови думи в района има много змии и чести свлачища, особено в дъждовния сезон.

Жената отвръщала: „Зверовете и змиите са наши приятели. Хората са опасност.“

В интервю за индийските медии тя споделила, че е родена в Русия, но не живее там от 15 г. и е била в много държави – Коста Рика, Малайзия, Бали, Тайланд, Непал, Украйна. Ималa четири деца на възраст от 5 до 20 години, но най-големият син починал в пътен инцидент в Гоа миналата година. Първоначално се съобщаваше, че вторият ѝ син, на 11 години, е в Русия, но след това се установи, че също е бил в Гоа и е заминал с майка си за Русия.

Няма яснота кога и как Кутина с дъщерите си са се озовали в гората край Гокарна, както и как и кога е дошла в Индия. Полицията посочва, че тя твърди, че е загубила паспорта си, но полицаите са намерили в нейните вещи стар изтекъл паспорт. Данните от него сочели, че е влязла в Индия с бизнес виза, валидна от 18 октомври 2016 г. до 14 април 2017 г.

Но тя е останала в страната след този срок и офисът за чужденци в Гоа ѝ е издал „разрешение за излизане“, за да напусне Индия. Според печатите в паспорта ѝ на границата, на 19 април 2018 г. тя е влязла в Непал и е напуснала след три месеца.

Къде е отишла след това не е известно, но Кутина е казала за ANI, че е била в общо поне 20 страни, а в поне четири от тях, след като е напуснала Индия през 2018 г. Няма информация кога точно е дошла отново в Индия. Тя оправдава изтеклата си виза с това, че е била в траур след смъртта на сина си и не е могла да мисли за друго.

Кутина не е съгласна, че е излагала децата си на опасност. В интервю за ANI тя заявява, че има „голям опит от живота в природата, в джунглите“ и настоява, че дъщерите ѝ са били там щастливи и здрави. Пещерата, която е избрала, била „много голяма и красива“ и „много близо до село“, където можели да пазаруват и да си набавят останалото за живот.