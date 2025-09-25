Дронове затвориха летище в Дания

Летището на датския град Олборг, използвано за обслужване на пътнически и военни самолети, беше затворено заради дронове във въздушното си пространство, съобщи полицията. Дотук се стигна два дни след като едно от най-натоварените летища в Скандинавия, това в столицата Копенхаген, спря работа заради кръжащи в небето дронове, случай предизвикал безпокойство в цяла Европа, предаде Ройтерс.

Датската полиция каза, че случаят в Олборг се е развил по същия модел като този в Копенхаген, който само дни по-рано наложи столичното летище да престане да обслужва полети за четири часа. Местната полиция каза, че дроновете са напуснали района на летището в Олборг, след като са прекарали около три часа в небето над тази зона.

Във вторник Дания каза, че инцидентът в столицата е бил най-сериозната атака срещу критична инфраструктура в скандинавската страна, а властите там я свързаха с поредицата предполагаеми навлизания на руски дронове във въздушните пространства на други страни и случаи на нарушаване на въздушното движение в цяла Европа в последно време, отбелязва Ройтерс.

Затварянето на летището в Олборг засегна и датските въоръжени сили, защото те го използват като военна база, уточниха органите на реда. Датските въоръжени сили казаха, че съдействат на полицията в разследването, но отказаха да коментират по-подробно.

В понеделник вечерта властите в Норвегия затвориха за три часа небето над летище Осло, след като забелязаха дрон. Във вторник председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че нарушаването на работата на летището в Копенхаген от дронове е част от общ модел, наблюдаван по европейските граници.

Подозренията за руска намеса в случая с Копенхаген са безпочвени, каза руският посланик в Дания във вторник. Норвежките и датските власти са в тясна комуникация по тези случаи, но засега разследването им не е установило връзка между инцидентите, посочи норвежкият външен министър.

Повече от един дрон

Представители на полицията в район Северна Ютландия казаха пред репортери, че край летището в Олборг е забелязан "повече от един дрон", като безпилотните летателни средства са летели с включени светлини.

Дроновете били забелязани снощи около 21:45 ч. (19:45 ч. по Гринуич), посочиха органите на реда, и са останали във въздушното пространство до около 00:55 ч. в четвъртък.

Евроконтрол, службата за ръководство на въздушното движение над Европа, съобщи, че заради активност на дронове в района летище Олборг спира до 04:00 ч. тази сутрин по Гринуич да обслужва пристигащи и заминаващи полети.

Първият полет от аерогарата е насрочен за 04:20 ч. по Гринуич, показва сайтът на летището. Полицията в Северна Ютландия каза, че не може да уточни какъв вид са били дроновете, нито дали са същите като тези, които летяха над летището в Копенхаген.

"На този етап не може да се каже каква е била целта на дроновете и кой стои зад това", посочи полицейски представител.

Органите на реда в Северна Ютландия по-късно уточниха, че опитите за сваляне на дроновете са били неуспешни и че лицата, управлявали безпилотните летателни средства, все още не са заловени. В публикация в Екс полицията в Южна Ютландия съобщи, че дронове са били забелязани и близо до летищата в датските градове Есберг, Сьондерборг и Скридструп.

В Скридструп, Южна Ютландия, се намира военновъздушната база, в която са разположени датските изтребители Ф-16 и Ф-35.

Комисар Торкилд Фогде, началник на датската полиция, каза, че след случаите от понеделник много хора са се обадили на органите на реда, за да съобщят, че са видели дронове.

"Разбира се, много от тези данни не представляват интерес за полицията, но някои представляват, а смятам, че това се отнася и за тези от Олборг", каза той.

Полицията заяви, че разследва на място, и добави, че си партнира с разузнавателните служби и въоръжените сили, а също и с властите в други страни. Няма опасност за пътниците на летище Олборг и населението, посочиха органите на реда.

Оттам добавиха, че общо три полета са били отклонени към други летища. По-рано представител на летището в Олборг каза, че броят им е бил четири.