Столичната община и район “Триадица” започват обновяване на градинката при храма „Св. Георги Победоносец“. То цели възстановяване на историческия ѝ облик, което не променя характера на пространството като недвижима културна ценност, съобщи Столична община.

Ремонтът започва след проведена процедура за избор на изпълнител от район „Триадица“.

Предвижда се подмяна на компрометираните настилки по алеите и площадните пространства. Включено е и възстановяване на историческата чешма по оригиналния ѝ проект, въз основа и на архивни снимки, както и обновяване на парковата мебел – пейки, кошчета, осветление и други елементи на градското обзавеждане, ново озеленяване, възстановяване на живия плет и ландшафтно оформление, съобразени с историческата композиция на градината. Ще се изпълни и подобряване на пространствата около дърветата, включително оформяне на дървесните гнезда и бордюри. Новите дървета ще бъдат съобразени с характерните за парка видове. Планира се и реставрация и обновяване на детайли от парковата среда, така че да се запази автентичният облик на градината.

Дейностите са съгласувани с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), тъй като градината и храмът имат статут на недвижими културни ценности.

Ще бъде обновено и алейното осветление и изградено видеонаблюдение. Двете детски площадки също ще бъдат цялостно обновени.

Целта на проекта е възстановяване на историческата среда, както и подобряване на безопасността и приветливостта на парка за посетителите.

Една от задачите е след ремонта да бъде регламентиран и транспортния достъп до храма при провеждане на траурни церемонии.

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