Предимно слънчево ще е времето днес, облачността над цялата страната ще се разкъса и ще намалее.

Ще остане ветровито с умерен и силен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да нахлува студен въздух.

Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 4 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, с който нахлуването на студен въздух ще продължи. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 6°.

Слънце ще грее и край морето. На брега термометрите ще се качат до 10 градуса, а сред вълните от 2-3 бала - до 15 градуса.

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