Съветник за почистването на София: Останаха само фирми на Таки и Вълка

Столична община може да не сключи договор за почистването в Люлин и Красно село, където единстван кандидат в обществената поръчка, обявена от СО, е фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис - Таки. Общинското дружество „Софекострой“ може да започне да чисти с камиони и персонал под наем. Кметът има право и да не сключва договори по обществената поръчка, защото Законът ясно казва, че при подаване само на една оферта няма конкуренция и тя може да бъде прекратена.
Това обясни общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев във фейсбук.
По шест от седемте позиции, на които е разделен търгът, вече има само по един кандидат. Освен консорциума, свързван с Таки, участва и компания на Румен Гайтански - Вълка. Единственият чуждестранен играч е турска фирма. С изключение на нея, цените предложени от кандидатите са 2.3 пъти по-високи от прогнозната стойност, определена от общината. Тя е 362 млн. лева, а офертите - за общо 839 млн. лева за 5 години.
Фирми и консорциуми, близки до Таки, Вълка и Титан, останаха единствени участници в пет от седем подзони, на които се разделя София, с астрономически оферти между 325 и 379 лв. на тон, при очаквана цена около 200 лв. на тон. Цените са съмнително близки, обяснява Ставрев.
Четири камиона на най-голямата турска фирма за сметосъбиране „Норм Санаи“, която чисти Истанбул, изгоряха преди няколко месеца. Същата фирма, впоследствие, се отказа да подаде оферта за чистене на Люлин и Красно село. Така единствен участник за тази подзона остана консорциум от фирми, свързани с Таки, които предложиха 349 лв. на тон, за да изхвърля сивите контейнери, при прогнозна цена около 200 лв. на тон. Турската фирма подаде обаче оферта за почистване на „Илинден”, „Надежда” и „Сердика” с цена 179 лв. на тон - почти два пъти по-малко от офертата на Таки. Подозирам, че ако не им бяха изгорели камионите, щяха да участват и за Люлин и Красно село и цената щеше да е под 200 лв. А камионите не са имали и застраховка, защото са били в процес по пререгистрация с български номера. Така турците са на - 1 млн. лв. Първи за това съобщихме от „Да, България!“, припомня Ставрев.
Той обяснява още:
Но не само това се случва в обществената поръчка за сметопочистването в София, за което годишно софиянци плащат по 300 млн. лв. с такса смет, заедно с данъците на имотите си. Лицензът на по-малка турска фирма, която също никога не е чистила досега в България, както и „Норм Санаи“, беше отнет от МОСВ и тя не е могла да подаде ценова оферта в обществената поръчка за сметосъбирането в София. Така фирми и консорциуми, близки до Таки, Вълка и Титан, останаха единствени участници в пет от седем подзони, на които се разделя града, с астрономически оферти между 325 и 379 лв. на тон, при очаквана цена около 200 лв. на тон. Цените са съмнително близки.
Една от фирмите с високите цени е „Зауба“. Тя е собственост на Румен Гайтански-Вълка. Неговата компания е в консорциум, който чисти в Бургас от 2024 г., заедно с „Транс 2025“. „Транс 2025“ пък е свързана с Таки и също участват в обществената поръчка за почистването на София. Едноличен собственик на капитала на „Транс 2025“ до април 2025 г. е „Новита холдинг груп“. Тя е оригинално създадена като „Новита хотели“ през 2002 г., а тогава „Хърсев ко“ на Емил Хърсев и друга негова компания, се водят нейни собственици. През 2006 г. фирмата е прехвърлена лично на Христофорос Аманатидис-Таки (98%) и на неговата компания „Еврофинанс фактор“ (2%), а скоро след това тя е преименувана на „Новита холдинг груп“.
Това, което според мен трябва да направи Столична община, е да не се поддава на шантаж с астрономически цени, завършва Симеон Ставрев.
Кметът Васил Терзиев, ден преди да бъдат отворени офертите, обяви: работим в реалност на натиск, саботажи и опити да се запази статуквото. Но аз няма да позволя софиянци да станат жертва на този натиск. Ще използвам всички инструменти, които имам, за да осигуря по-чиста София на възможно най-добри цени.
Тази година изтичат 7 от договорите с фирмите за почистване и сметосъбиране на 20 от 24 района на столицата, което налага да бъдат подписани нови споразумения, след провеждане на обществени поръчки.
01.10 2025 в 11:00
01.10 2025 в 10:36
