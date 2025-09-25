Терзиев за сметопочистването в София: Работим под натиск и саботажи

Утре е важен ден за чистотата в града – след като преди дни беше отворено ценовото предложение на кандидатите по обществената поръчка за сметосъбиране в София за Зона 6 - Люлин и Красно село, утре ще бъдат отворени и тези за останалите зони.

Това обяви кметът на София Васил Терзиев във фейсбук. В текста му се казва:

Когато се кандидатирах за кмет, обещах прозрачност и честни правила – дори в сфери, в които от години действат хора с прякори и където отпорът идва от всички страни.

Онова, което беше под наш контрол, успяхме да подобрим значително:

Създадохме условия за максимална конкуренция.

За първи път в такава процедура се включиха и чуждестранни компании – знак, че пазарът може да бъде отворен и привлекателен за повече участници, а не затворен кръг от едни и същи фирми.

Въведохме повече механизация и по-широк обхват на чистенето.

Новите правила налагат повече техника на терен и по-голямо покритие – от основните улици и кварталите до по-малките пространства, които досега често оставаха пренебрегнати.

Заложихме по-високи глоби и по-строг контрол.

За първи път има механизъм за рекорден контрол – глобите са значително завишени и ще се налагат при всяко неизпълнение. Това е начинът да гарантираме, че фирмите ще вършат работата си качествено.

Направихме детайлен анализ на документите.

Всяка оферта беше проверена внимателно и допустимите кандидати бяха класирани след пълна оценка – без компромиси и без „наши“ и „ваши“.

Подготвихме договори, които пазят интересите на общината и на софиянци.

В тях заложихме ясни правила, строги санкции и по-високи изисквания за механизация и професионализъм. Този път гражданите няма да плащат цената на чужди грешки или некачествено изпълнение. Тези договори връщат контрола в ръцете на Столична община – защото само така може да бъде защитен общественият интерес.



Огромната съпротива не закъсня:

- Бяха подпалени 4 сметопочистващи камиона на една от чуждестранните фирми, кандидатствали в поръчката. От МВР получихме мълчание по темата.

- Лицензът на другата чуждестранна фирма беше отнет – дни след кандидатстването ѝ по поръчката. От МОСВ – институцията, издала лиценза, също ни посрещнаха с мълчание.

Една от фирмите, кандидатствала в Зона 6, отказа да отвори ценовата си оферта – без обяснение и въпреки че това противоречи на всяка пазарна логика.

В същата зона остана една-единствена оферта – на цена три пъти по-висока от текущата и над два пъти по-висока от прогнозната стойност, заложена в поръчката. Няма да допуснем тези условия. Вече имаме план как да се справим.

Това е реалността, в която работим – реалност на натиск, саботажи и опити да се запази статуквото.

Но аз няма да позволя софиянци да станат жертва на този натиск. Ще използвам всички инструменти, които имам, за да осигуря по-чиста София на възможно най-добри цени.

Нашият град не е за продан.