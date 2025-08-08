15 оферти за почистването на София, конкурсът е удължен за 2 зони

Обществените поръчки на Столична община за сметопочистването и извозването на отпадъци в София привлякоха силен интерес, като общо 15 оферти от 11 фирми (някои в консорциуми) бяха подадени за седемте обявени позиции. Участва фирма от чужбина, както и няколко по-малки, които досега не са участвали в сметопочистването на столицата.

„За първи път в историята на поръчките за сметопочистването на София са участвали толкова много и толкова разнообразни фирми. Това е конкурсът с най-висока конкуренция сред участниците. Това е резултат от условията за равнопоставеност, които заложихме в поръчката и от доверието, което бизнесът има, че Столична община работи прозрачно, почтено и справедливо”, заяви кметът на София Васил Терзиев.

За пет от обявените позиции, чиито срок изтече вчера, са подадени общо 13 оферти от единайсет различни фирми (някои в консорциуми). Ето разпределението:

• Зона 2 („Искър”, „Панчарево”, „Кремиковци”):

o „ЕСС“ ДЗЗД (ТЕХНО ИМПОРТ ЕКСПОРТ 23 ЕООД)

o ЗМБГ EАД

o БКС Чистота ЕООД

• Зона 3 („Изгрев”, „Слатина”, „Подуяне”):

o „КОНСОРЦИУМ „ЧИСТОТА СРЕДЕЦ““ (Еко Клийн Сървиз ЕООД)

o „ЕСС“ ДЗЗД (ТЕХНО ИМПОРТ ЕКСПОРТ 23 ЕООД)

o „СОРИКО-БАКС” ДЗЗД (БАКС 99 АД)

• Зона 4 („Илинден”, „Надежда”, „Сердика”):

o НОРМ САНАИ ЮРЮНЛЕРИ ИМАЛЯТ ВЕ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ - КЛОН СОФИЯ КЧТ

o ЗМБГ EАД

o НЕЛСЕН - ЧИСТОТА ЕООД

• Зона 5 („Банкя”, „Връбница”, „Нови Искър”):

o БКС Чистота ЕООД

o НЕЛСЕН - ЧИСТОТА ЕООД

• Зона 6 („Люлин“ и „Красно село“):

o НОРМ САНАИ ЮРЮНЛЕРИ ИМАЛЯТ ВЕ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ - КЛОН СОФИЯ КЧТ

o „КОНСОРЦИУМ „ПОЧИСТВАНЕ ТРИАДИЦА““ (ТРАНС 2025 ЕООД)

За зони 1 и 7, за които към момента има по един кандидат, Столична община удължи срока с две седмици (14 календарни дни от обявяването им в ЦАИС), за да се гарантира конкуренция.

„При подготовката на тези поръчки нашият основен стремеж беше да създадем условия, които да гарантират в максимална степен подобряване на услугата оттук насетне,” коментира Надежда Бобчева, заместник-кмет по екология. „Вярваме, че прозрачните и строги изисквания са единственият път към по-чиста София и по-добър живот за всички нас. Високият интерес от страна на бизнеса показва, че сме на прав път.”

Новите договори, които ще бъдат валидни до 2030 г., въвеждат редица ключови промени. Сред основните акценти са увеличените санкции за неизпълнение, които са от 2 до 10 пъти по-високи от досегашните, и облекченият режим за тяхното налагане. Договорите задължават фирмите да въведат и умна система за автоматичен контрол, която включва сензори, камери и бордови компютри, премахвайки възможността за злоупотреби.

Освен това, новите поръчки изискват повече механизирано чистене, включително миене на улиците с по-високо налягане на водата, както и повече техника за снегопочистване на тротоари и малки улици. Гаранциите за изпълнение вече ще бъдат единствено банкови гаранции, с размер увеличен от 1% на 2% от стойността на договора, с което се осигурява надеждна защита на обществения интерес.

Комисия от експерти на Столична община и Столичния инспекторат вече започна работа по подадените оферти. Процесът ще премине през три основни етапа:

• Първоначална проверка за съответствие на кандидатите с изискванията на поръчката.

• Подробна оценка на това как фирмите планират да изпълнят услугата и какви решения предлагат.

• Анализ на предложените в офертите цени за всяка от дейностите и тяхната съпоставимост с качеството на услугата.

Столична община очаква до края на октомври процесът да приключи с успешно избрани изпълнители за всяка от зоните.

Борис Бонев във фейсбук: Таки превзема боклука на София

Така можем да обобщим публикуваните данни от провеждащата се обществена поръчка за над 500 млн. лв. за боклука на София. Да припомня, че София беше разделена на 7 зони, обхващащи 20 от 24-те района на града. А обществената поръчка беше публикувана на 10.06 и беше удължена чак до 06.08.

Резултатите са:

1. Вълкът вече го няма в боклука на София. (Така, както стана и в други големи градове в България)

2. Фирми, свързани с Таки са подали оферти за повечето зони. Интересен факт е, че за зони 1 и 7, включващи районите Средец, Лозенец, Студентски, Възраждане, Оборище, Триадица има подадена само по 1 оферта (твърди се от фирма, свързана с Таки) и затова там сроковете за обществената поръчка за удължени с още 2 седмици, но едва ли ще се появи сериозна конкуренция.

3. Досегашните Титан и ЗМБГ също кандидатстват за няколко позиции и най-вероятно ще си ги спечелят.

Без да искам да съм лош пророк, но още преди месеци предупредих, че Таки се готви да превземе боклука на София на мястото на Вълка. Кандидатствалите фирми потвърждават това мое опасение. Бих могъл да заложа, че накрая 3 фирми ще чистят София - Титан, ЗМБГ и новите фирми на Таки.

Очакванията да кандидатстват международни фирми с опит не се сбъднаха въпреки новите критерии в търга. Дължи се обяснение и за този факт!

Кметът Васил Терзиев:

За първи път в историята на поръчките за сметопочистването на София са участвали толкова много и толкова разнообразни фирми, включително от чужбина. Това е конкурсът с най-висока конкуренция сред участниците и е резултат от условията за равнопоставеност, които заложихме в поръчката и от доверието, което бизнесът има - че “мачът не е нагласен” и че Столична община работи прозрачно, почтено и справедливо, написа във фейсбук кметът Васил Терзиев.

Ще продължавам да повтарям, че нито аз, нито общината като администрация бихме могли да имаме контрол върху това кои фирми участват в поръчките. Онова, което е в нашите ръце, е да заложим условия, които не дискриминират никого - за да имат повече фирми възможност да участват, както и да работим така, че всеки бизнес да се чувства свободен и спокоен да влезе в договорни отношения с общината.