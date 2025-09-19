Да, БГ: Таки подпали 4 камиона на турска фирма и я отказа от конкурса за почистването на София (снимки)

Камиони на голяма турска фирма, дала оферта на Столична община за почистването на боклука, били подпалени, твърди "Да, България". От формацията заявиха, че това е дело на Таки, който стои зад един от кандидатите за почистването на София.

В кулоарите на парламента съпредседателят на партията Божидар Божанов цитира разследване на Mediapool, според което сред кандидатите за почистването на София е консорциум с участието на дружество, което преди е било собственост на свързваната с Христофорос Аманатидис - Таки "Новита Холдинг груп".

По всички показатели въпросната фирма е свързана с всички десни ръце на Таки - Ами, Къро и негови съдружници, каза съпредседателят на Да, БГ Божидар Божанов:

"Фирмата е прехвърлена преди няколко месеца на своя управител, който сега е собственик, така че връзката е абсолютно очевидна. Най-голямата турска фирма няма да се откаже, ако не знае, че зад Таки стои държавата, която в момента се управлява от Пеевски."

Процедурата за избиране на кандидат за почистване на София започне пролетта. По думите на Да, БГ палежът на камионите е станал преди 2 месеца на паркинг край Околовръстното на София, близо до летището. От формацията обвиняват МВР, че са бездействали.

Съпредседателят на Да, БГ Ивайло Мирчев каза, че на първия търг за това коя фирма ще почиства зона 6, която включва столичните квартали "Красно село" и "Люлин", участвала най-голямата турска фирма:

"След 2 месеца - тъй като тя трябва да предостави камиони за чистене - камионите са на паркинга. 4 от камионите на тази фирма са подпалени, а фирмата отказа участие вчера, когато се отварят офертите за шеста зона. Остава един участник и това е компания, свързана с небезизвестния Таки."

До момента боклука на София в зона 6 се извозва на цена 144 лв. на тон. Столична дава прогнозна цена 200 лв на тон, а консорциума на Таки дава цена 420 лв.

"До момента софийските данъкоплатци са давали 66 млн. лв. за 5 години за извозването на боклука сега ще трябва да дадат 188 млн. лв. За да може тези стотици милиони да бъдат прибрани, защото това е само една зона - а те са много, се прави това сплашване на другите фирми. Във всяка една зона има различни участници, с всичките е действано по същия начин", каза още Ивайло Мирчев.

"Да, България" ще подадат сигнал за палежа и бездействието на МВР в следващите дни.